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Haberler Beşiktaş

Tüpraş Stadı’nda Bronckhorst enerjisi

Giovanni van Bronckhorst, geçen sezon hayal kırıklığı yaşayan siyah-beyazlı camiayı kısa sürede havaya sokmayı başardı. Sezona Galatasaray karşısında görkemli Süper Kupa zaferiyle başlayan Hollandalı teknik adam, Süper Lig'deki ilk puan kaybını önceki hafta Trabzonspor deplasmanında gördü. Süper Lig'de iç sahada Antalyaspor ve Sivasspor engellerini aşan siyah-beyazlılarda Hollandalı çalıştırıcı, Eyüpspor karşısında aldığı galibiyet ile Nevio Scala'dan sonra Süper Lig'de iç sahada ilk 3 maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 06:50
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Tüpraş Stadı’nda Bronckhorst enerjisi
Giovanni van Bronckhorst, geçen sezon hayal kırıklığı yaşayan siyah-beyazlı camiayı kısa sürede havaya sokmayı başardı. Sezona Galatasaray karşısında görkemli Süper Kupa zaferiyle başlayan Hollandalı teknik adam, Süper Lig'deki ilk puan kaybını önceki hafta Trabzonspor deplasmanında gördü. Süper Lig'de iç sahada Antalyaspor ve Sivasspor engellerini aşan siyah-beyazlılarda Hollandalı çalıştırıcı, Eyüpspor karşısında aldığı galibiyet ile Nevio Scala'dan sonra Süper Lig'de iç sahada ilk 3 maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.
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