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UEFA hatadan geri döndü
UEFA, Avrupa Ligi Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak maç için önemli bir hataya imza attı. UEFA resmi hesabının maç bilgilendirme kısmında stadyum ismi olarak Şenol Güneş Spor Kompleksi yazıldı. Siyah-beyazlılar, UEFA'nın yaptığı hatanın acilen düzeltilmesini istedi. Beşiktaş'ın talebinden sonra UEFA yetkilileri hatasını düzelterek Beşiktaş Stadyumu yazdı. Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt, 3 Ekim'de İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
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