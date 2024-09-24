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Maccabi maçı İstanbul'da
İsrail basınında çıkan haberler sonrasında Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv karşılaşmasının İstanbul'da oynanmaması gerektiği ifade edilmişti. Beşiktaş yönetiminin dik duruşu sayesinde Tel Aviv takımı UEFA'ya başvuru bile yapamamıştı. UEFA'nın resmi sitesine bakıldığında Maccabi Tel Aviv maçının stadı olarak da Beşiktaş Stadyumu yazması dikkat çekiciydi.
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