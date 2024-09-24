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Haberler Beşiktaş

Takım ruhu bambaşka

Siyah Beyazlılar, tecrübeli, yetenekli ve sempatik yıldız Rafa Silva'yı koruma altına aldı. Yeni sezon iyi bir başlangıç yaparak giren Beşiktaş'a ayak bastığından beri liderlik görevini müthiş bir şekilde yerine getirerek bu duruma katkı sağlayan Portekizli oyuncu son haftalarda sert müdahalelerden sonra camia büyük ses getirdi. Yönetim MHK ve TFF'yi göreve çağırdı. Taraftarlar ve takım arkadaşları yaptıkları paylaşımlarla Rafa Silva için kalkan oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 06:50
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Takım ruhu bambaşka

Siyah Beyazlılar, tecrübeli, yetenekli ve sempatik yıldız Rafa Silva'yı koruma altına aldı. Yeni sezon iyi bir başlangıç yaparak giren Beşiktaş'a ayak bastığından beri liderlik görevini müthiş bir şekilde yerine getirerek bu duruma katkı sağlayan Portekizli oyuncu son haftalarda sert müdahalelerden sonra camia büyük ses getirdi. Yönetim MHK ve TFF'yi göreve çağırdı. Taraftarlar ve takım arkadaşları yaptıkları paylaşımlarla Rafa Silva için kalkan oldu.

TAM DESTEK HEP DESTEK

Siyah-beyazlı takım, son haftalarda sert faullere maruz kaldığı belirtilen Rafa Silva için Eyüpspor maçının devre arasında "Durduramayacaksınız!" paylaşımında bulundu. Beşiktaş'ın bu paylaşımı birçok taraftar tarafından destek gördü. Daha sonra takım arkadaşı Masuaku "Ne pahasına olursa olsun, seni koruyacağız" dedi. Beşiktaş, daha sonra "Takım Ruhu" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Bu durum taraftarlar arasında sosyal medyada infial yarattı.

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