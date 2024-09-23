Spor yazarlarından Beşiktaş - Eyüpspor maçı değerlendirmesi!
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta oynanan Beşiktaş - Eyüpspor karşılaşmasında gülen taraf ev sahibi takım Beşiktaş oldu. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, maç boyunca iki kez VAR'dan penaltı kararı verdi. Spor yazarları kendi kalemlerinden mücadeleyi değerlendirdi. İşte Beşiktaş - Eyüpspor maçı yorumları...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 09:26 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 09:43
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SİNAN VARDAR - "GÖZLERİNDEN ÖPERİM SEMİH"
Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, ligin yeni takımı Eyüpspor'u ağırladı. Muhteşem Beşiktaş taraftarı yine stadı tıklım tıklım doldurdu. Hasılatta son yılların rekoru kırılıyor. Buda gösteriyor ki herkes kombinesiyle, biletiyle maça geliyor. Her iki takımında birbirini tartarak başladığı mücadelede daha maçın 5. dakikasında Rafa Silva'ya yapılan hareketi anlamak imkansız. Bu pozisyonlar artık her hafta olmaya başladı. Buna artık rakip takım futbolcularının vicdanları ve onları yönlendirenlerin dur demesi lazım.
Beşiktaş'ta son haftaların çalışkan futbolcusu Rashica 20. dakikada Mario'nun ara pasını iyi değerlendirerek takımını öne geçiren golü de buldu. Fakat ilk yarıda bir kaç kez Beşiktaş kalesini yoklayan Eyüpspor'u kaleci Mert muhteşem kurtarışlarıyla durdurmayı bildi. Sonuçta soyunma odasına Beşiktaş 1-0 önde giden taraf oldu.
İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Beşiktaş oldu. Önce Rafa Silva'nın topuk şutu, ardından Mario'nun kafa vuruşunda Beşiktaş golü bulamadı. Ardından Eyüpspor penaltıdan bulduğu golle maçta durumu eşitledi. Durumu eşitledikten sonra da bir süre oyunu soğutmak için yerden kalkmadılar.
Beşiktaş oyunun büyük bölümünde topa hakimdi fakat ben Eyüpspor takımını da beğendim. Çok diri, fizik üstünlüğü olan bir takım. Hazırlık dönemini iyi geçirmişler. Bu takım küme düşme riski yaşamaz. Sonuçta maçın 90. dakikasında azmi ve hırsı ile Semih penaltıyı yaptırdı, Immobile'de Beşiktaş'a 3 puanı getiren golü attı. Aferin Semih gözlerinden öperim oğlum.
TURGAY DEMİR - "HAKEMSİZ OYNAYALIM!"
Bizim ligimize kondisyonerlerini getirin takımların antrenman performansları anında Avrupa ligleri düzeyine çıkar… Buna karşılık antrenman kondisyonları ne kadar artarsa artsın bizim oyuncuların (yerliyabancı fark etmez) maç kondisyonları asla ve katta Avrupalı rakipleriyle aynı seviyeye çıkamaz. Bunun tek bir sebebi var futbol oynatmayan, oyunun kontrolü elinden kaçacak diye her pozisyona faul çalan, her yere düşen için oyunu durduran hakemlerimiz. Resmen futbolu eritiyorlar, bitiriyorlar. İyi oynayan takımların tempolarını bozuyorlar. Bin türlü zararları var vesselam.
Zorbay Küçük de bunların fenafillahı… Be arkadaş takım gole gidiyor sen ayağını tutarak yerde yatan oyuncu için ne diye maçı durduruyorsun! Hayırdır sen cerrah mısın, ameliyat mı yapacaksın, yoksa hasta kan mı kaybediyor!.. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Yahu kafa kafaya çarpışma varsa, hayati bir tehlike varsa gol atılırken bile durdur oyunu, ayağı burkuldu diye yerde yatan için atak kesilir mi, pozisyon öldürülür mü!?
Ne yapsak, şu maçları hakemsiz mi oynasak acaba! Küçük'ün, Beşiktaş aleyhine verdiği penaltıya bir bakın, Mert'in eli bile değil muhtemelen eldiveni dokunuyor rakibe!... Pes! Gelelim maça. İki takım da hakeme rağmen tempo yapmaya çalıştılar ve pozisyonlar buldular. Beşiktaş Rashica ile golü bulunca sıkça aktif dinlenme yaparak riskli skorla yoluna devam etti. Sonrasında penaltı golüyle tabela eşitlenince hem sahadakiler, hem kulübedekiler silkinip kendilerine geldiler.
Semih girdiği andan itibaren ön tarafa hareket getirdi. Nitekim kazandırdığı penaltıyla da maçın kurtarılmasına katkı yaptı. Rafa Silva, Gedson, Rashica, Masuaku sahanın iyilerindendi ama savunma hataları bolca yapıldığı için Mert'e çok iş düştü ve o da günündeydi maşallah. Çok net kurtarışlar yaparak galibiyette önemli rol oynadı.
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