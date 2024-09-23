Spor yazarlarından Beşiktaş - Eyüpspor maçı değerlendirmesi!

MUSTAFA ÇULCU - "HAKEM ŞANSI" Beşiktaş Van Bronckhorst ile tam bir sistem takımı oldu. Sisteme uymayan sistem dışında kalır felsefesi ile geleceği planlayan teknik adam, rakiple didişmeden disiplinli oyun kurgusuyla, makine düzeniyle pozitif futbol oynatıyor. Hakemle kimse oynamıyor. Eyüpspor rakibi oynatmamak için değil futbol oynamak için gelmiş. Ahmed Kutucu ve Thiam ile etkili pozisyonlar buldular. Maçın hakemi Zorbay Küçük uzun süredir kendi isteğiyle büyük takım maçına çıkmadığı için bu maçın temposuna uyumda sıkıntı yaşadı. Koşmadan maç yönetemezsiniz. Dinamik enerjik ve dikkatli hakemlik yaparsanız başarıyı yakalarsınız.

5'te Rafa Silva'ya yapılan faulde önce avantaja bıraktı ki doğru pası alan diğer Beşiktaşlı oyuncu şut attı ancak Rafa Silva'ya yapılan kontrolsüz harekete oyun durduğunda sarı göstermeliydi. Bu durum futbolu ve avantajın nasıl uygulanacağını bilmemektir. 15. dakikada hakem oyunun içinde kaldı ve top çarptı. 23 ile 24 arasında Caner iki kez tek elle taç attı ama hakem devam dedi. Bir FIFA hakemine bunlar yakışmadı. 25'te 1 numaralı yardımcı çıkmayan topa taç verdi, adeta şaka gibi bir karardı. Yine 45+3'te kornere aut verildi. Diğer yardımcı da taç hatası yapınca devre arası büyük tepki aldılar. Çok uyumsuz bir trio vardı sahada.