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Haberler Beşiktaş

Spor yazarlarından Beşiktaş - Eyüpspor maçı değerlendirmesi!

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta oynanan Beşiktaş - Eyüpspor karşılaşmasında gülen taraf ev sahibi takım Beşiktaş oldu. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, maç boyunca iki kez VAR'dan penaltı kararı verdi. Spor yazarları kendi kalemlerinden mücadeleyi değerlendirdi. İşte Beşiktaş - Eyüpspor maçı yorumları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 09:26 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 09:43
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Spor yazarlarından Beşiktaş - Eyüpspor maçı değerlendirmesi!

MUSTAFA ÇULCU - "HAKEM ŞANSI"

Beşiktaş Van Bronckhorst ile tam bir sistem takımı oldu. Sisteme uymayan sistem dışında kalır felsefesi ile geleceği planlayan teknik adam, rakiple didişmeden disiplinli oyun kurgusuyla, makine düzeniyle pozitif futbol oynatıyor. Hakemle kimse oynamıyor. Eyüpspor rakibi oynatmamak için değil futbol oynamak için gelmiş. Ahmed Kutucu ve Thiam ile etkili pozisyonlar buldular. Maçın hakemi Zorbay Küçük uzun süredir kendi isteğiyle büyük takım maçına çıkmadığı için bu maçın temposuna uyumda sıkıntı yaşadı. Koşmadan maç yönetemezsiniz. Dinamik enerjik ve dikkatli hakemlik yaparsanız başarıyı yakalarsınız.

Spor yazarlarından Beşiktaş - Eyüpspor maçı değerlendirmesi!

5'te Rafa Silva'ya yapılan faulde önce avantaja bıraktı ki doğru pası alan diğer Beşiktaşlı oyuncu şut attı ancak Rafa Silva'ya yapılan kontrolsüz harekete oyun durduğunda sarı göstermeliydi. Bu durum futbolu ve avantajın nasıl uygulanacağını bilmemektir. 15. dakikada hakem oyunun içinde kaldı ve top çarptı. 23 ile 24 arasında Caner iki kez tek elle taç attı ama hakem devam dedi. Bir FIFA hakemine bunlar yakışmadı. 25'te 1 numaralı yardımcı çıkmayan topa taç verdi, adeta şaka gibi bir karardı. Yine 45+3'te kornere aut verildi. Diğer yardımcı da taç hatası yapınca devre arası büyük tepki aldılar. Çok uyumsuz bir trio vardı sahada.

Spor yazarlarından Beşiktaş - Eyüpspor maçı değerlendirmesi!

Maçın en önemli kararı 59'da kaleci Mert ile Thiam mücadelesinde geldi. Hakem penaltı beklentisi ile aldatmadan dolayı Thiam'a sarı verdi. Hakemin bu kararı hatalıydı. Çünkü Mert yatarak ve kayarak çıktı, temas etmemek için küçülmeye çalıştı ancak topa temas edemedi ve Thiam'a temas etti. Bu bir dikkatsiz hareket ve penaltı olmalıydı. VAR müdahalesi doğruydu VAR'dan doğru penaltı kararı geldi. Thiam'a gösterilen sarı iptal edildi. Maçın 90. dakikasında Beşiktaş lehine penaltı kararı sahada verilmeliydi. Semih'e Tayfur un hareketi net penaltıydı. Zorbay Küçük yine tespit edemedi. Burada VAR müdahalesi doğruydu ve penaltı kararı geldi. Özellikle ikinci yarı hakem dağıldı. Fauller, kartlar kabul görmedi. Bir türlü maçın yönetim balansını oturtamadı. Zorbay Küçük ve ekibi maçta formsuz, uyumsuz, kabul görmeyen ve de kötü performans sergilediler. Maçın skoru hakemlerin şansı oldu.

Spor yazarlarından Beşiktaş - Eyüpspor maçı değerlendirmesi!

SİNAN VARDAR - "GÖZLERİNDEN ÖPERİM SEMİH"

Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, ligin yeni takımı Eyüpspor'u ağırladı. Muhteşem Beşiktaş taraftarı yine stadı tıklım tıklım doldurdu. Hasılatta son yılların rekoru kırılıyor. Buda gösteriyor ki herkes kombinesiyle, biletiyle maça geliyor. Her iki takımında birbirini tartarak başladığı mücadelede daha maçın 5. dakikasında Rafa Silva'ya yapılan hareketi anlamak imkansız. Bu pozisyonlar artık her hafta olmaya başladı. Buna artık rakip takım futbolcularının vicdanları ve onları yönlendirenlerin dur demesi lazım.

Spor yazarlarından Beşiktaş - Eyüpspor maçı değerlendirmesi!

Beşiktaş'ta son haftaların çalışkan futbolcusu Rashica 20. dakikada Mario'nun ara pasını iyi değerlendirerek takımını öne geçiren golü de buldu. Fakat ilk yarıda bir kaç kez Beşiktaş kalesini yoklayan Eyüpspor'u kaleci Mert muhteşem kurtarışlarıyla durdurmayı bildi. Sonuçta soyunma odasına Beşiktaş 1-0 önde giden taraf oldu.

Spor yazarlarından Beşiktaş - Eyüpspor maçı değerlendirmesi!

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Beşiktaş oldu. Önce Rafa Silva'nın topuk şutu, ardından Mario'nun kafa vuruşunda Beşiktaş golü bulamadı. Ardından Eyüpspor penaltıdan bulduğu golle maçta durumu eşitledi. Durumu eşitledikten sonra da bir süre oyunu soğutmak için yerden kalkmadılar.

Spor yazarlarından Beşiktaş - Eyüpspor maçı değerlendirmesi!

Beşiktaş oyunun büyük bölümünde topa hakimdi fakat ben Eyüpspor takımını da beğendim. Çok diri, fizik üstünlüğü olan bir takım. Hazırlık dönemini iyi geçirmişler. Bu takım küme düşme riski yaşamaz. Sonuçta maçın 90. dakikasında azmi ve hırsı ile Semih penaltıyı yaptırdı, Immobile'de Beşiktaş'a 3 puanı getiren golü attı. Aferin Semih gözlerinden öperim oğlum.

Spor yazarlarından Beşiktaş - Eyüpspor maçı değerlendirmesi!

TURGAY DEMİR - "HAKEMSİZ OYNAYALIM!"

Bizim ligimize kondisyonerlerini getirin takımların antrenman performansları anında Avrupa ligleri düzeyine çıkar… Buna karşılık antrenman kondisyonları ne kadar artarsa artsın bizim oyuncuların (yerliyabancı fark etmez) maç kondisyonları asla ve katta Avrupalı rakipleriyle aynı seviyeye çıkamaz. Bunun tek bir sebebi var futbol oynatmayan, oyunun kontrolü elinden kaçacak diye her pozisyona faul çalan, her yere düşen için oyunu durduran hakemlerimiz. Resmen futbolu eritiyorlar, bitiriyorlar. İyi oynayan takımların tempolarını bozuyorlar. Bin türlü zararları var vesselam.

Spor yazarlarından Beşiktaş - Eyüpspor maçı değerlendirmesi!

Zorbay Küçük de bunların fenafillahı… Be arkadaş takım gole gidiyor sen ayağını tutarak yerde yatan oyuncu için ne diye maçı durduruyorsun! Hayırdır sen cerrah mısın, ameliyat mı yapacaksın, yoksa hasta kan mı kaybediyor!.. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Yahu kafa kafaya çarpışma varsa, hayati bir tehlike varsa gol atılırken bile durdur oyunu, ayağı burkuldu diye yerde yatan için atak kesilir mi, pozisyon öldürülür mü!?

Spor yazarlarından Beşiktaş - Eyüpspor maçı değerlendirmesi!

Ne yapsak, şu maçları hakemsiz mi oynasak acaba! Küçük'ün, Beşiktaş aleyhine verdiği penaltıya bir bakın, Mert'in eli bile değil muhtemelen eldiveni dokunuyor rakibe!... Pes! Gelelim maça. İki takım da hakeme rağmen tempo yapmaya çalıştılar ve pozisyonlar buldular. Beşiktaş Rashica ile golü bulunca sıkça aktif dinlenme yaparak riskli skorla yoluna devam etti. Sonrasında penaltı golüyle tabela eşitlenince hem sahadakiler, hem kulübedekiler silkinip kendilerine geldiler.

Spor yazarlarından Beşiktaş - Eyüpspor maçı değerlendirmesi!

Semih girdiği andan itibaren ön tarafa hareket getirdi. Nitekim kazandırdığı penaltıyla da maçın kurtarılmasına katkı yaptı. Rafa Silva, Gedson, Rashica, Masuaku sahanın iyilerindendi ama savunma hataları bolca yapıldığı için Mert'e çok iş düştü ve o da günündeydi maşallah. Çok net kurtarışlar yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

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