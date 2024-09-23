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Haberler Trabzonspor

Gaziantep FK - Trabzonspor MAÇI CANLI İZLE | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta kapanış mücadelesinde Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Ligde galibiyetle tanışamayan bordo mavililer Şenol Güneş yönetiminde ilk maçını kazanmak istiyor. Gaziantep FK ise taraftarı önünde puanlar almak için sahaya çıkıyor. Gaziantep FK - Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 19:56
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Gaziantep FK - Trabzonspor MAÇI CANLI İZLE | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Haftanın kapanış mücadelesinde hakem Volkan Bayarslan düdük çalıyor.

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Dioudis, Arda, Furkan, Kozlowski, Lungoyi, Saborit, Sorescu, Ndiaye, Ömürcan, Bruno Viana, Okereke.

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Ozan, Cham, Cihan, Nwakaeme, Banza

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇISAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı 23 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

120 GÜNLÜK GALİBİYET HASRETİ

Trendyol Süper Lig'de ilk 4 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında ligde 120 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftayı bay geçen bordo-mavililerin, üçüncü haftadaki Bellona Kayserispor karşılaşması da Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi.

Dördüncü hafta ikas Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, beşinci haftada kendi evinde Beşiktaş karşısında 1-1'lik, son olarak da erteleme maçında da Bellona Kayserispor karşısından 2-2'lik sonuçla ayrıldı.

Karadeniz ekibi, ligde 10 sezon içerisinde ilk kez, ilk 4 maçından galip gelemeyerek 2014-2015 sezonundaki aynı başlangıcını gerçekleştirdi.

SON GALİBİYET GEÇEN SEZON

Trabzonspor, ligde en son galibiyeti geçen sezonun son haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-2 yenerek elde etmişti.

26 Mayıs'ta oynanan karşılaşmanın ardından yaz tatiline giren bordo-mavililer, bu sezon başlayan ligde de galip gelemeyerek 120 gündür 3 puan sevinci yaşayamadı.

10 RESMİ MAÇTA 2 GALİBİYET

Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupaları ve ligde toplam 10 resmi karşılaşmaya çıkarken sadece 2 galibiyet elde etti. 6 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 2 karşılaşmayı da kaybetti.

Trabzonspor, galibiyetlerini UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımı karşısında yaşadı. Deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kazanan Karadeniz ekibi, sahasında da 1-0'lık galibiyet elde etti.

Trabzonspor, 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien temsilcisine sahasında 1-0, deplasmanda 2-0'lık yenilgi ile elendi. UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Karadeniz ekibi, play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile deplasmanda 0-0, sahasında 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışlarında İsviçre temsilcisine elenen Trabzonspor, Avrupa'ya veda etti.

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