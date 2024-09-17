1 Puan 3 Adam

Eyüpspor maçını 64.dakikasında Talha Sarıaslan'ın asistinde topu ağlara göndererek takımın ilk golünü atan Kayserispor'un başarılı genç savunma oyuncusu Arif Kocaman attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Sarı-kırmızılı forma ile bu sezon ilk golünü kaydeden Kocaman. Bu sezon 3 maçta forma giydi.

NAZON SİFTAH YAPTI

Kayserispor'un Haitili golcüsü Duckens Nazon, bu sezon ilk golünü kaydetti. Müsabakaya yedek başlayan Nazon gösterdiği performans ile dikkat çekti. Karşılamanın 69. dakikasında iki kişinin arasından sıyrılıp net bir gol vuruşu yaparak skoru 2-2 yapan Duckens Nazon gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

ASLA VAZGEÇMEDİK

Kayserispor'un başarılı kalecisi Bilal Bayazit, ilk yarıda geriye düşsek de asla vazgeçmediklerini söyledi. Eyüpspor maçında kalesinde 2 gol görmesine rağmen yaptığı kritik kurtarışlar ile alınan 1 puanda büyük pay sahibi olan kaleci Bilal Bayazit asla vazgeçmediklerini belirtti.

KAYSERİ'DEN BİR TRANSFER DE SİVAS'A

Kayseri Fatih Yurt Spor Kulübü futbolcularından 13 yaşındaki Ezel İnal, Sivasspor U14 takımına transfer oldu. İnal'a daha önce ilgi gösteren Kayserispor transfer yasağından dolayı oyuncuyu alamamıştı.