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Sivasspor’da Kayseri maçının hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 15:45
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Sivasspor’da Kayseri maçının hazırlıkları başladı

Ligin ilk hafta maçında dün sahasında Trabzonspor ile karşılaşan Sivasspor, ara vermeden Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda Trabzonspor maçında 90 dakika forma giyen sporcular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer sporcular ise ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanda dar alan pas çalışması ile aerobik koşu yaptı.

Yiğidolar, yarın basına ve taraftara açık yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kayserispor ile Sivasspor, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te Kayseri'de karşılaşacak.

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