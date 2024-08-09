TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! Yeni adresi...
Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe forması giyen ve başarılı bir performans ortaya koyan Vedat Muriqi, tekrardan Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. İspanya'da Mallorca forması giyen yıldız golcü, Süper Lig deviyle anlaşmak üzere. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 12:49 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 12:59
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Akşam'ın haberine göre, eski Fenerbahçeli Muriqi, Türkiye'ye dönme kararı aldı.
VEDAT MURIQI ARTIK SİYAH BEYAZ DİYECEK
Sezona Süper Kupa'da Galatasaray karşısında alınan 5-0'lık görkemli bir galibiyetle merhaba diyen Beşiktaş, kadro yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor.
İspanyol basını; santrfor rotasyonunu güçlü tutmak isteyen siyah beyazlıların ibreyi Vedat Muriqi'ye çevirdiğini aktardı.
Beşiktaş'ın iki yıllık sözleşme önerdiği Kosovalı forvetin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı haberin detayları arasında yer aldı.
Beşiktaş'ın 30 yaşındaki golcüyü renklerine bağlamak için satın alma seçeneği olmazsa kiralamaya yönelebileceği de aktarıldı.
MULEKA VE ABOUBAKAR YOLCU
Beşiktaş'ta Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılması için gün sayılıyor
Yönetim, yaptığı planlamada santrfor rotasyonunu Ciro Immobile, Vedat Muriqi ve yeni genç yetenekleri Mustafa Erhan Hekimoğlu'na emanet etmek istiyor.
87 MAÇTA 37 GOL KATKISI
Vedat Muriqi'nin Mallorca formasıyla 87 maçı bulunuyor.
Kosovalı santrfor, bu karşılaşmalarda takımı adına skora 28 gol ve 9 asist ile katkı sağladı.
Muriqi'nin güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak belirlendi.
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