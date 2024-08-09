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TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! Yeni adresi...

Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe forması giyen ve başarılı bir performans ortaya koyan Vedat Muriqi, tekrardan Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. İspanya'da Mallorca forması giyen yıldız golcü, Süper Lig deviyle anlaşmak üzere. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 12:49 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 12:59
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TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! Yeni adresi...

Vedat Muriqi, Mallorca ile sürdürdüğü La Liga serüvenine veda etmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! Yeni adresi...

Muriqi, 2.5 sezon formasını giydiği Mallorca'da sağlıklı olduğu süre boyunca takımın en önemli gol silahlarından olmayı başarmıştı.

TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! Yeni adresi...

Adı transfer dönemlerinde zaman zaman Süper Lig ekipleriyle anılan Kosovalı yıldız için sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! Yeni adresi...

Akşam'ın haberine göre, eski Fenerbahçeli Muriqi, Türkiye'ye dönme kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! Yeni adresi...

VEDAT MURIQI ARTIK SİYAH BEYAZ DİYECEK

Sezona Süper Kupa'da Galatasaray karşısında alınan 5-0'lık görkemli bir galibiyetle merhaba diyen Beşiktaş, kadro yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! Yeni adresi...

İspanyol basını; santrfor rotasyonunu güçlü tutmak isteyen siyah beyazlıların ibreyi Vedat Muriqi'ye çevirdiğini aktardı.

TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! Yeni adresi...

Beşiktaş'ın iki yıllık sözleşme önerdiği Kosovalı forvetin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı haberin detayları arasında yer aldı.

TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! Yeni adresi...

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki golcüyü renklerine bağlamak için satın alma seçeneği olmazsa kiralamaya yönelebileceği de aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! Yeni adresi...

MULEKA VE ABOUBAKAR YOLCU

Beşiktaş'ta Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılması için gün sayılıyor

TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! Yeni adresi...

Yönetim, yaptığı planlamada santrfor rotasyonunu Ciro Immobile, Vedat Muriqi ve yeni genç yetenekleri Mustafa Erhan Hekimoğlu'na emanet etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! Yeni adresi...

87 MAÇTA 37 GOL KATKISI

Vedat Muriqi'nin Mallorca formasıyla 87 maçı bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! Yeni adresi...

Kosovalı santrfor, bu karşılaşmalarda takımı adına skora 28 gol ve 9 asist ile katkı sağladı.

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