TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! Yeni adresi...

Yönetim, yaptığı planlamada santrfor rotasyonunu Ciro Immobile, Vedat Muriqi ve yeni genç yetenekleri Mustafa Erhan Hekimoğlu'na emanet etmek istiyor.

Kosovalı santrfor, bu karşılaşmalarda takımı adına skora 28 gol ve 9 asist ile katkı sağladı.