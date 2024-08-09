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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan yeni sezon mesajı!

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 2024-2025 futbol sezonu öncesinde bir mesaj yayımladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 11:55
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan yeni sezon mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 2024-2025 futbol sezonu öncesinde bir mesaj yayımladı.

Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Futbol Ailesinin değerli üyeleri,

Her zaman açıkça ifade ettiğim gibi futbolun patronu kulüplerimizin değerli başkanları, gerçek sahibi de tribünleri dolduran barış ve kardeşlik duygularıyla futbola coşku katan taraftarlar ve futbolseverlerdir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak bize düşen görev dünyanın en sevilen oyununun adil ve adaletli olarak renk ve forma ayırt etmeksizin güven ikliminde oynanmasını sağlamaktır.

Çıktığımız bu yolda kendimizden emin olarak tarafsız ve ilkeli bir şekilde ilerleyeceğiz. Türk Futbolunun marka değerini uluslararası alanda hak ettiği seviyeye çıkması için birlikte çalışacağız.

Tribünlerde ve ekran başında futbol oyununun güzelliklerini izleyeceğimiz yeni sezonda, bölgesinde futbolun da lideri olmayı hedefleyen Büyük Türkiye'ye yakışır adil oyun için futbol ailemizin tüm fertlerini sorumlu ve bilinçli davranmaya davet ediyorum.

Böylece Milli Takımlarımız ile daha da gurur duyacağımız ve hak ettiğimiz başarıları elde edeceğimiz günlerin de zemini oluşacaktır.

2024-2025 futbol sezonunda tüm kulüplerimizin, futbolcuların, teknik ekiplerin, hakemlerin ve taraftarların sağlıklı, başarılı bir sezon geçirmelerini, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden kulüplerimizin de ülke puanımızı yükseltecek başarılar elde etmelerini dilerim."

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