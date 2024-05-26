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Trendyol Süper Lig'de 38. hafta maçları CANLI | Süper Lig son hafta canlı skor

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında heyecan devam ediyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleler aynı saatte başladı. Pendikspor - Gaziantep FK, Adana Demirspor - Başakşehir, Hatayspor - Çaykur Rizespor maçlarının ilk 11'lerini ve CANLI ANLATIMLARINI haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 18:55 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 19:00
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Trendyol Süper Lig'de 38. hafta maçları CANLI | Süper Lig son hafta canlı skor

Trendyol Süper Lig'in 38. hafta karşılaşmasında küme düşme hattında büyük çekişmeler yaşanıyor. Bu maçların tüm detayları haberimizde...

PENDİKSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ VE CANLI ANLATIMI

Pendikspor: Erdem Canpolat, Nuno Sequeira, Murat Akça, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Endri Çekiçi, Fredrik Midtsjo, Arnaud Lusamba, Leandro Kappel, Umut Nayir, Mame Thiam

Gaziantep FK: Florin Nita, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Ömürcan Artan, Nicolas Nkoulou, Alexandru Maxim, Lazar Markovic, Ogün Özçiçek, Max Gradel, Mustafa Eskihellaç, Denis Draguş

ADANA DEMİRSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ VE CANLI ANLATIMI

Adana Demirspor: Shahruddin Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Andrew Gravillon, Abdulsamet Burak, Youcef Atal, Tayfun Aydoğan, Edouard Michut, Dorukhan Toköz, Maestro, Stiven Mendoza, Ozan Demirbağ

Başakşehir: Deniz Dilmen, Jerome Opoku, Leo Dubois, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Berkay Özcan, Davidson, Olivier Kemen, Deniz Türüç, Krzysztof Piatek, Hamza Güreler

HATAYSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ VE CANLI ANLATIMI

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Guy-Marcelin Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Chandrel Massanga, Görkem Sağlam, Ömer Faruk Beyaz, Mehdi Boudjemaa, Fisayo Dele-Bashiru, Carlos Strandberg

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Husniddin Aliqulov, Casper Hojer, Anıl Yaşar, Taha Şahin, Jonjo Shelvey, Muammer Sarıkaya, Mithat Pala, Martin Minchev, Adolfo Gaich, Ibrahim Olawoyin

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