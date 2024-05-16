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Arda Kardeşler 2. kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek!

Trendyol Süper Lig’de pazar günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek olan FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, kariyerinde 2. kez bu derbide düdük çalacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 13:51
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Arda Kardeşler 2. kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek!

Trendyol Süper Lig'de pazar günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek olan FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, kariyerinde 2. kez bu derbide düdük çalacak.

Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ikinci kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi başladığı gibi 0-0 sona ermişti.

Kardeşler, daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'deki derbiyi de yönetti ve mücadele 1-1 berabere tamamlandı.

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