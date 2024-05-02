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Trendyol Süper Lig'de 35. hafta hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı başlıyor. Bu hafta oynanacak olan mücadelelerin hakemleri açıklandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 12:46 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 12:51
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Trendyol Süper Lig'de 35. hafta hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı başlıyor. Bu hafta oynanacak olan mücadelelerin hakemleri açıklandı.

İŞTE O LİSTE:

CUMA

Ankaragücü-Alanyaspor: Emre Kargın

Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

CUMARTESİ

İstanbulspor-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Kayserispor-Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

Samsunspor-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

PAZAR

Başakşehir-Kasımpaşa: Mert Güzenge

Galatasaray-Sivasspor: Arda Kardeşler

Gaziantep FK-Hatayspor: Halil Umut Meler

PAZARTESİ

Antalyaspor-Pendikspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Konyaspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

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