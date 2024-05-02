Trendyol Süper Lig'de 35. hafta hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı başlıyor. Bu hafta oynanacak olan mücadelelerin hakemleri açıklandı.
İŞTE O LİSTE:
CUMA
Ankaragücü-Alanyaspor: Emre Kargın
Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
CUMARTESİ
İstanbulspor-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Kayserispor-Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan
Samsunspor-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
PAZAR
Başakşehir-Kasımpaşa: Mert Güzenge
Galatasaray-Sivasspor: Arda Kardeşler
Gaziantep FK-Hatayspor: Halil Umut Meler
PAZARTESİ
Antalyaspor-Pendikspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Konyaspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek