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Süper Lig'de ilk yabancı VAR hakemi açıklandı! Mario Melero Lopez...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün saat 16.00'da başlayacak olan Ankaragücü - Gaziantep FK maçında İspanyol Mario Melero Lopez, VAR hakemi olarak görev yapacak. Lopez, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı VAR hakemi olacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 12:16 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 12:22
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Süper Lig'de ilk yabancı VAR hakemi açıklandı! Mario Melero Lopez...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'de yabancı VAR hakemlerinin görev alacağını açıklamasının ardından resmi olarak ilk atama yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Ankaragücü - Gaziantep FK maçında İspanyol hakem Mario Melero Lopez görev yapacak.

ARDA'NIN GOL ATTIĞI MAÇI YÖNETTİ

44 yaşındaki hakem, İspanya LaLiga'nın hakem kadrosu içinde yer alıyor. Öte yandan Lopez, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in gol attığı Celta Vigo maçında düdük çalmıştı.

Bu maçla birlikte Süper Lig tarihinde ilk kez yabancı bir VAR hakemi görev almış olacak.

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