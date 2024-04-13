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MKE Ankaragücü - Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 32. haftasında MKE Ankaragücü ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Ankaragücü'nün ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 17:00
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MKE Ankaragücü - Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 32. haftasında MKE Ankaragücü ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor.

Ankaragücü'nün ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

MKE ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:

MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Efkan, Tolga, Morutan, Bassogog, Ali Sowe

Gaziantep FK: Nita, Mbakata, Nkoulou, Arda, Sorescu, Jevtovic, Maxim, Ogün, Gradel, Mustafa, Draguş

MKE ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü - Gaziantep FK maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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