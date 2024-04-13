Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumu hakkında açıklama!

Fenerbahçe'den, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile oynanan maçta sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Geçmiş Olsun Jayden

Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Jayden Oosterwolde yurt dışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanılan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü