Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumu hakkında açıklama!

Fenerbahçe'den, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile oynanan maçta sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumu hakkında açıklama geldi.
İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Geçmiş Olsun Jayden
Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Jayden Oosterwolde yurt dışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanılan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Geçmiş Olsun Jayden Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Jayden Oosterwolde yurt dışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanılan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/oehoagABaQ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 13, 2024