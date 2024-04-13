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Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumu hakkında açıklama!

Fenerbahçe'den, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile oynanan maçta sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumu hakkında açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 13:47 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 13:49
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Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumu hakkında açıklama!

Fenerbahçe'den, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile oynanan maçta sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Geçmiş Olsun Jayden

Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Jayden Oosterwolde yurt dışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanılan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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