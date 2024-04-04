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Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Trendyol Süper Lig'de 31 hafta geride kalırken, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı kızıştı. İki takım da son maçlarını kazanarak zirve yolunda kayıp yaşamazken, fikstürleri ise merak edilmeye başlandı. İşte iki ezeli rakibin kalan maçları... | Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB-GS spor haberi)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 09:54 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 09:54
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Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta geride kalırken, Galatasaray 84 puanla zirvede yer alıyor. Cimbom, son olarak Atakaş Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Sarı-kırmızılılar bu süreçte iç sahada 16'da 16 yaparken; dış sahada ise 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

31 hafta sonunda 82 puan toplayan F.Bahçe ise, son olarak sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti.

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Sarı-lacivertliler aynı süreçte deplasmanda 14 galibiyet, 1 beraberlik alırken; iç sahada ise 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Ligde son viraja girilirken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fikstürü de merak edilmeye başlandı. İşte iki takımın kalan maçları...

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

32. HAFTA

Alanyaspor - G.Saray
F. Karagümrük - F.Bahçe

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

33. HAFTA

G.Saray - Pendikspor
Sivasspor - F.Bahçe

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

34. HAFTA

A. Demirspor - G.Saray
F.Bahçe - Beşiktaş

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

35. HAFTA

G.Saray - Sivasspor
Konyaspor - F.Bahçe

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