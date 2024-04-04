Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları
Trendyol Süper Lig'de 31 hafta geride kalırken, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı kızıştı. İki takım da son maçlarını kazanarak zirve yolunda kayıp yaşamazken, fikstürleri ise merak edilmeye başlandı. İşte iki ezeli rakibin kalan maçları... | Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB-GS spor haberi)
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 09:54 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 09:54
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Sarı-lacivertliler aynı süreçte deplasmanda 14 galibiyet, 1 beraberlik alırken; iç sahada ise 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Ligde son viraja girilirken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fikstürü de merak edilmeye başlandı. İşte iki takımın kalan maçları...
32. HAFTA
Alanyaspor - G.Saray
F. Karagümrük - F.Bahçe
33. HAFTA
G.Saray - Pendikspor
Sivasspor - F.Bahçe
34. HAFTA
A. Demirspor - G.Saray
F.Bahçe - Beşiktaş
35. HAFTA
G.Saray - Sivasspor
Konyaspor - F.Bahçe
36. HAFTA
F. Karagümrük - G.Saray
F.Bahçe - Kayserispor
37. HAFTA
G.Saray - F.Bahçe
38. HAFTA
F.Bahçe - İstanbulspor
Konyaspor - G.Saray
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