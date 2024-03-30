O görüntüler parayla mı satıldı! Ortalığı ayağa kaldıracak iddia

Zeki Uzundurukan: Sadece Fenerbahçeliler değil, tüm spor dünyası 2 Nisan'a odaklandı. Cevap arayan soru şu: Fenerbahçe ligden çekilecek mi, yoksa devam mı diyecek? Spor tarihinin tozlu sayfalarında bir yolculuk yaptığımızda önemli bir gelişme ile karşılaştık.

Spor Alemi dergisinde yer alan bir haber hayli ses getirecek gibi. Çünkü Fenerbahçe, bu dergideki habere göre bundan tam 100 yıl önce aleyhine verilen bir penaltı yüzünden ligden çekilmiş. O dönemde Spor Alemi dergisinde çalışan muhabir Mehmet Yüce, 1924'teki yazısında detayları şöyle aktarmış: "Maçın hakemi, Fenerbahçe aleyhine penaltı düdüğünü çaldı. Binlerce Fenerbahçe taraftarı sahaya daldı. Mıntıka jandarması maçı tatil etti.