O görüntüler parayla mı satıldı! Ortalığı ayağa kaldıracak iddia
Son dakika spor haberi: 1 Mart Cuma günü yapılan Hakem Eğitim Toplantısı'nın bazı görüntülerinin sosyal medyadan yayılması gündeme oturdu. Galatasaray - Antalyaspor maçında Tete'nin penaltı pozisyonuyla ilgili Hugh Dallas'ın hakemlerle ilgili yaptığı konuşma büyük yankı uyandırdı. Peki bu görüntüleri kim sızdırdı? TFF'den konuyla ilgili soruşturma açılırken Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan konuyla ilgili iddiaları yazısına taşıdı. İşte detaylar...
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SÜPER KUPA'YI KİM YÖNETECEK?
Futbol Federasyonu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki yaşananlar nedeniyle elit hakemimiz Halil Umut Meler'e Süper Kupa'da görev vermeyi düşünmüyor.
Büyük krize neden olan 'MHK Eğitim Videosu'nun ardından Abdülkadir Bitigen'in de bence şansı kalmadı.
7 Nisan'da oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesinde geriye üç hakem kaldı. TFF ve MHK'nin bu sezon en fazla maç verdiği üç hakemden biri Süper Kupa'yı yönetecek. Peki kim bu hakemler. Arda Kardeşler (17 maç) Ali Şansalan (16 maç) Ümit Öztürk (16 maç)
'SIZINTI' SORUŞTURMASI
1 Mart Cuma günü yapılan Hakem Eğitim Toplantısı'nın gizli kalması gereken kayıtlarının sosyal medyaya sızdırılması, spor gündemine bomba gibi düştü. Kayıtların sızdırılmasının sonrasında anında harekete geçen TFF, soruşturma başlattı. 50'den fazla kişinin ifadesinin alındığı belirtiliyor.
Peki bu görüntüleri kim sızdırmış olabilir? 1 Mart'taki eğitim toplantısına katılan herkesin tek tek ifadesine başvuruldu. Konu derinden araştırılıyor. TFF içinden birisi mi, toplantıya katılan hakemlerden biri mi, hakem işleri müdürlüğünden biri mi? Bu kayıtları sosyal medyaya sızdıran kişi kim?
Bu konuyla ilgili herkesin ifadesi alınırken, şu iddiaların ön plana çıktığı belirtiliyor: İDDİA 1: Görüntüler, içeriden biri tarafından çok yüksek bir para karşılığında satıldı. İDDİA 2: Tolga Özkalfa'ya yakın bir isim görüntüleri sızdırdı. İDDAA 3: Hugh Dallas'ın tavırlarından rahatsız olan biri görüntüleri sızdırdı. İDDİA 4: Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin zor duruma düşmesini isteyen biri görüntüleri servis etti. İDDİA 5: Bu görüntüler, Dublin'deki hesaba gidene kadar elden ele dolaştı...
Bunların hepsi birer iddia! Ancak şu ana kadar yapılan soruşturmada görüntüyü kimin servis ettiği bulunamamış. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, 'Görüntüleri sızdıran her kimse bulunsun ve görevine son verilsin' talimatını vermiş.
Hugh Dallas ise duruma çok öfkelenip, 'Bu görüntüleri dışarıya servis eden içimizden birisi' demiş. Hakem Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya ise 'Bizim sızdıracak halimiz yok herhalde!' diyerek duruma tepki göstermiş.
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