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Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 20:05
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Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı

TFF, Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Konyaspor - Adana Demirspor karşılaşmasının Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Müsabakanın 39. dakikasında ev sahibi takım atağında ceza sahası içerisinde Alassane Ndao ile Mohammadi'nin hava topu mücadelesinde oyun devam etti. Hakem Volkan Bayarslan, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izledi ve Ndao'nun yüzüne darbe aldığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

Konyaspor ile Adana Demirspor sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

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