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Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı için hakem açıklaması! "Maçın sonucunu..."

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral'dan Fenerbahçe derbbisi öncesi dikkat çeken açıklamalar geldi. Saral,
"Madem ‘şampiyon olacağım’ diyorsun o zaman Trabzon’a gelirken başkalarından medet ummayacaksın. Bu tür ifadelerle böyle milleti kışkırtmayacaksın. Sahaya çıkıp futbolunu oynayacaksın ve 90 dakikanın sonunda iyi olan kazanacak. Hepsi bu kadar!” diye konuştu. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 14:40 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 14:47
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Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı için hakem açıklaması! "Maçın sonucunu..."

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral'dan Fenerbahçe derbbisi öncesi dikkat çeken açıklamalar geldi.

İŞTE SARAL'IN SÖZLERİ:

Şampiyonun kim olacağı, kendi hedefleri doğrultusunda mertçe ve emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'un umurunda değil" diyen Saral, Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki'nin Trabzonspor maçına yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi.

Saral, "Bu hafta sonu evimizde ağırlayacağımız bir takımın yöneticisi olan bu arkadaş, Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmasının hemen ardından bizim maça yönelik olarak 'şapkadan tavşan çıkartma' örneklemesi yaparak, daha şimdiden hepimizin artık alıştığı, merkez hakem kurulunu ve federasyonu baskı altına alma çalışmalarına başladı. Madem 'şampiyon olacağım' diyorsun o zaman Trabzon'a gelirken başkalarından medet ummayacaksın. Bu tür ifadelerle böyle milleti kışkırtmayacaksın. Sahaya çıkıp futbolunu oynayacaksın ve 90 dakikanın sonunda iyi olan kazanacak. Hepsi bu kadar!" diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu'na da çağrıda bulunan Saral, şunları söyledi:

"Trabzonspor yıllardır hakemlerin verdiği yanlış ve kasıtlı kararlar yüzünden mağdur olmuş, şampiyonlukları çalınmıştır. Hakemleri baskı altına almayı adet edinerek şampiyonluğa ulaşanların, özellikle de bu sezon bir çok maçını 'şapkadan çıkartılan tavşan' ile kazananların, utanmadan Trabzonspor maçında 'hakem hatası istemiyoruz' çağrısı aslında 'bizi kurtarın, bu yarışın içinde tutmaya devam edin' çığlığıdır. Yani yeni bir tavşan beklentisidir. Türkiye Futbol Federasyonu Trabzon'a atanacak hakemlere ve VAR'da oturacak arkadaşlara, hiçbir şekilde baskıya boyun eğmek zorunda olmadıklarını hatırlatsınlar. Onlar ligdeki bütün takımların maçlarını aynı özenle yönetmek ve özellikle bu sezon sıkça şahit olduğumuz ligin en tepesindeki iki takıma ayrıcalık tanıma refleksinden uzak durmak zorundadır. Bu maçın sonucunu etkileyecek herhangi bir hakem kararı istemiyoruz. Hem ligde hem kupada kendi hedeflerine kilitlenmiş büyük Trabzonspor camiasının tek beklentisi adaletin dışına çıkılmamasıdır. Haftalardır şahit olduğumuz tiyatroların Trabzon'da tekrarlanmasının camiamızda yaratacağı tepkiyi düşünmek dahi istemiyoruz. Eğer yaşanır ise bu işe bulaşanların hakemlik kariyerlerinin ne şekilde sonlandığını bütün futbol kamuoyu bilmektedir"

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