BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan yeni sezon operasyonu! Tam 6 isim takibe alındı

Samet Aybaba, Avrupa Kupaları'nda oyuncu izlemeye devam ediyor. Whoscored verilerine göre; iki isim ön plana çıktı. Sporting'in stoperi Coates 7.49'la takımının en başarılı oyuncusu oldu.

Miranchuk ise maçın yıldızı olan Scamacca'dan sonra Atalanta'da 7.26'yla en başarılı oyuncu olarak dikkat çekti. Aybaba iki oyuncu için de rapor sundu.