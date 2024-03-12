BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan yeni sezon operasyonu! Tam 6 isim takibe alındı
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta Gaziantep FK karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından moraller bozuldu. Siyah-beyazlılarda Samet Aybaba ise yeni sezon planlamalarına şimdiden başladı. Aybaba'nın listesinde 6 futbolcu var. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
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ALMANYA YOLCUSU
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