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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan yeni sezon operasyonu! Tam 6 isim takibe alındı

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta Gaziantep FK karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından moraller bozuldu. Siyah-beyazlılarda Samet Aybaba ise yeni sezon planlamalarına şimdiden başladı. Aybaba'nın listesinde 6 futbolcu var. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 09:15
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan yeni sezon operasyonu! Tam 6 isim takibe alındı

Samet Aybaba, Avrupa Kupaları'nda oyuncu izlemeye devam ediyor. Whoscored verilerine göre; iki isim ön plana çıktı. Sporting'in stoperi Coates 7.49'la takımının en başarılı oyuncusu oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan yeni sezon operasyonu! Tam 6 isim takibe alındı

Miranchuk ise maçın yıldızı olan Scamacca'dan sonra Atalanta'da 7.26'yla en başarılı oyuncu olarak dikkat çekti. Aybaba iki oyuncu için de rapor sundu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan yeni sezon operasyonu! Tam 6 isim takibe alındı

ALMANYA YOLCUSU
Samet Aybaba, Almanya'ya gidiyor. Aybaba'nın Devler Ligi'nde Dortmund'un PSV'yi ağırlayacağı maçı, ardından perşembe de Leverkusen-Karabağ Avrupa Ligi maçını izleyeceği öğrenildi.

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