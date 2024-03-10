İstanbulspor 1-2 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İstanbulspor ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaştı. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Çağdaş Altay düdük çaldı.

Mücadeleyi 2-1 kazanan Kasımpaşa 3 puanın sahibi oldu. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Nuno da Costa ve ve 71. dakikada Ben Ounes kaydetti. İstanbulspor'un tek golü 25. dakikada Loshaj'dan geldi.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 43'e yükseltti ve Avrupa iddiasını sürdürdü. Ligin dibinde yer alan İstanbulspor ise 13 puanda kaldı.