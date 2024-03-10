İstanbulspor - Kasımpaşa maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan 29. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. İstanbulspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
İSTANBULSPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ
İSTANBULSPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ
İstanbulspor: Alp Arda, Okan, Simon Deli, Vorobjovas, Sambissa, Duhaney, Loshaj, Eslem, Mamdou, Kenio, Emrehan Gedikli.
Kasımpaşa: Gianniotis, Yasin, Omeruo, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Rochinh, Da Costa.
İSTANBULSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?
İstanbulspor'un sahasında Kasımpaşa'yı ağırladığı maç saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.