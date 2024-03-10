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İstanbulspor - Kasımpaşa maçı canlı anlatım

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 16:30
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İstanbulspor - Kasımpaşa maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan 29. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. İstanbulspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

İSTANBULSPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

İstanbulspor: Alp Arda, Okan, Simon Deli, Vorobjovas, Sambissa, Duhaney, Loshaj, Eslem, Mamdou, Kenio, Emrehan Gedikli.

Kasımpaşa: Gianniotis, Yasin, Omeruo, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Rochinh, Da Costa.

İSTANBULSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

İstanbulspor'un sahasında Kasımpaşa'yı ağırladığı maç saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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