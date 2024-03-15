Siltaş Yapı Pendikspor - İstanbulspor maçı CANLI izle! (Pendikspor - İstanbulspor maçı CANLI anlatım) Trendyol Süper Lig

Pendikspor ile İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaşıyor. Pendik Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor.
İLK 11'LER
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Murat Akça, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Midtsjö, Ndiaye, Gökcan Kaya, Thiam, Halil Akbunar, Umut Nayir
İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Duhaney, Loshaj, Vorobjovas, Ali Yaşar, Sabissa, Mamadou, Jackson
PENDİKSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Pendikspor - İstanbulspor maçı 15 Mart Cuma günü saat 20.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den CANLI izleyebilirsiniz.