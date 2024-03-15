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Siltaş Yapı Pendikspor - İstanbulspor maçı CANLI izle! (Pendikspor - İstanbulspor maçı CANLI anlatım) Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında  Pendikspor sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele küme düşme hattını yakından ilgilendiriyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 20:26
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Siltaş Yapı Pendikspor - İstanbulspor maçı CANLI izle! (Pendikspor - İstanbulspor maçı CANLI anlatım) Trendyol Süper Lig

Pendikspor ile İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaşıyor. Pendik Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor.

İLK 11'LER

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Murat Akça, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Midtsjö, Ndiaye, Gökcan Kaya, Thiam, Halil Akbunar, Umut Nayir

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Duhaney, Loshaj, Vorobjovas, Ali Yaşar, Sabissa, Mamadou, Jackson

PENDİKSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Pendikspor - İstanbulspor maçı 15 Mart Cuma günü saat 20.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den CANLI izleyebilirsiniz.

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