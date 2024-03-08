Haberler Süper Lig TFF'den resmi açıklama! Play-off sistemi gelecek mi?

TFF'den resmi açıklama! Play-off sistemi gelecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Play-off sistemi konusunda konuşan Büyükekşi, "Süper Lig'de play-off olup olmaması konusunda bir çalışma yaptırmıştık. Kulüplerimiz çıkan play-off şartlarını uygun görmedikleri için de şu an gündemimizde play-off yok." ifadelerini kullandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 19:10
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TFF'den resmi açıklama! Play-off sistemi gelecek mi?

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonun (TFF) ev sahipliğinde İstanbul'da yapıldı. TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya, UEFA Genel Sekreter Vekili Giorgio Marchetti, ECA yönetim kurulu üyeleri, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri ile Avrupa ve Türk kulüplerinin yöneticileri katıldı.

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Büyükekşi, "Bugün İstanbul'da Avrupa Kulüpler Birliği toplantısına ev sahipliği yapıyoruz. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Avrupa kupalarının formatı önümüzdeki sezondan itibaren değişti. UEFA'nın genel sekreter vekili, Avrupa'daki ve Türkiye'deki kulüplerin yöneticileri burada. Onlara sunum yapılacak ve formatı detaylı olarak anlatacaklar." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun son 2 yılda UEFA ülke puanı sıralamasında 20.'likten 9.'luğa yükseldiğini hatırlatan Mehmet Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelecek sezon 5 takımla Avrupa kupalarında mücadele edeceğiz. Beş takımımızın olması ülke puanı için çok daha önemli olacak. Ülke puanı sıralamasında 6, 7 ve 8. takımlar arasında çok büyük puan farkı yok. Onları yakalayabiliriz. Türkiye'nin burada alacağı pozisyon son derece önemli. Bu toplantı, bundan sonra alacağımız pozisyon için de aydınlatıcı olacak. Futbolda en önemli şeylerden biri de yeni ilişkiler geliştirmek. Bu toplantıları, UEFA ve Avrupa kulüplerinin yöneticileriyle ikili ilişkileri sağlamlaştırmak adına son derece faydalı görüyoruz."

"PLAY-OFF SİSTEMİ GÜNDEMİMİZDE YOK"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de şampiyonluk için play-off sisteminin gündemlerinde olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda lig şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ne, Türkiye Kupası'nı kazanan takım da Avrupa Ligi'ne katılıyor. Gelecek sezondan itibaren Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdik. Kupayı daha heyecanlı bir hale getiriyoruz. Hypercube şirketine Süper Lig'de play-off olup olmaması konusunda bir çalışma yaptırmıştık. Kulüplerimiz çıkan play-off şartlarını uygun görmedikleri için de şu an gündemimizde play-off yok. Hedeflerimizden biri de Süper Ligi 18 takıma düşürmek. 18 takıma düştükten sonra da play-off olmadan yolumuza devam edeceğiz. Bu yıl 4 takım, önümüzdeki sezon 4 takım, bir sonraki sezon da 3 takım düşecek ve Süper Lig ideal halini alacak."

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