Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta 8 Mart Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı.
29. haftasında maçları yönetecek hakemler şöyle:
8 Mart Cumartesi
20.00:Galatasaray-Çaykur Rizespor | Bahattin Şimşek
9 Mart Cumartesi
13.30: EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor | Ali Şansalan
16.00: TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor | Volkan Bayarslan
19.00: Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük | Zorbay Küçük
19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor | Mert Güzenge
10 Mart Pazar
13.30: Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor | Halil Umut Meler
16.00: İstanbulspor-Kasımpaşa | Çağdaş Altay
16.00: Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü | Ümit Öztürk
19.00: Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor | Kadir Sağlam
11 Mart Pazartesi
20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş | Arda Kardeşler