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Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 12:15 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 12:28
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Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta 8 Mart Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

29. haftasında maçları yönetecek hakemler şöyle:

8 Mart Cumartesi

20.00:Galatasaray-Çaykur Rizespor | Bahattin Şimşek

9 Mart Cumartesi

13.30: EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor | Ali Şansalan

16.00: TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor | Volkan Bayarslan

19.00: Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük | Zorbay Küçük

19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor | Mert Güzenge

10 Mart Pazar

13.30: Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor | Halil Umut Meler

16.00: İstanbulspor-Kasımpaşa | Çağdaş Altay

16.00: Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü | Ümit Öztürk

19.00: Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor | Kadir Sağlam

11 Mart Pazartesi

20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş | Arda Kardeşler

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