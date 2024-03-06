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Galatasaray'da kadro dışı kararı! Erden Timur açıkladı

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de son olarak deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup eden Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı. Sarı-kırmızılıların son idmanında yer almayan Sergio Oliveira'nın kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı. Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, yaptığı açıklamada, Oliveira'nın fiili olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 17:58
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Galatasaray'da kadro dışı kararı! Erden Timur açıkladı

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Fatih Karagümrük maçının ardından teknik direktör Okan Buruk ile tartışan Sergio Oliveira ile şoke eden bir karar alındı.

KADRO DIŞI BIRAKILDI!

Süper Lig'de oynanacak Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda idmanda yer almayan Portekizli yıldızın kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, Oliveira hakkında yaptığı açıklamada, "Sergio Oliveira fiili olarak kadro dışı. Yönetim Kurulu hakkındaki kararı verecek." sözlerini kullandı.

Sergio Oliveira Galatasaray'da bu sezon 23 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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