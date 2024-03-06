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FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım'dan flaş 'başkan adaylığı' açıklaması!

Fenerbahçe eski başkanlarından Aziz Yıldırım, yaklaşan kongrede başkan adayı olacağı iddialarına yaptığı açıklamayla cevap verdi. İşte Yıldırım'ın o açıklaması...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 14:50 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 15:00
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FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım'dan flaş 'başkan adaylığı' açıklaması!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de yaklaşan kongre öncesi spekülasyonlar artarak devam ediyor.

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, başkan adayı olabileceği iddia ediliyordu. Yıldırım'dan bu konuyla ilgili açıklama geldi.

İşte o açıklama:

Benim herhangi bir planlamam olursa, kamuoyu bunu 3. kişilerden değil bizzat şahsım tarafından öğrenecektir. Dolayısıyla hiç kimsenin benim yerime açıklama yapma hakkı yoktur. Seçimli olağan genel kurul zamanı gelince gerekli açıklamalar yapılır. Elli binden fazla üyesi bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanlık için bir çok uygun adayın çıkması söz konusudur ve zamanı geldiğinde bu kişiler aday olarak çıkmalıdır. Çıkmıyorsa da bu üzücü bir durumdur. Ancak bunları konuşmak için çok erkendir ve tartışmaya gerek yoktur.

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