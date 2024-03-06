Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus dünya rekoru kırmaya çok yakın!

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon takımın başına büyük umutlarla teknik direktör Jorge Jesus'u getirmişti. Kanarya, Portekizli teknik adam ile sezona etikili bir başlangıç yapsa da sonunu getirememiş ve şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı.
Kanarya sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile tamamlasa da bu başarı yönetimi tatmin etmemiş ve Jorge Jesus ile yollar ayrılmıştı.
Jesus bu ayrılığın ardından Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile anlaşmaya vardı. Portekizli hocanın takımı Al-Hilal, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şuanda 62 puanla zirvede yer alıyor.
Al-Hilal'in en yakın rakibi 53 puanla Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr. Ayrıca Al-Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında Al-Ittihad'ı 2-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti.
Jesus, Suudi Arabistan ekibinde gösterdiği performansla büyük alkış alırken o büyük rekora da ulaşmak üzere.
Kadrosunda Neymar, Mitrovic, Malcom gibi yıldızları bulunduran Al-Hilal tam 26 maçtır üst üste sahadan galibiyetle ayrılıyor.
Hürriyet'in derlediği habere göre Jesus'un ekibi 8 Mart Cumartesi günü Al-Riyadh ile oynayacağı maçta rakibini mağlup ederse dünyada en uzun galibiyet serisine sahip takım rekoruna ortak olacak.
EN UZUN REKOR THE NEW SAINTS TAKIMINA AİT
2017 yılına dek dünyadaki en uzun galibiyet serisine sahip takım Ajax'tı. 1971-72 yılları arasında 26 maçlık galibiyet serisi yakalayan Hollanda ekibinin rekoru 2017'de The New Saints tarafından kırılmıştı.
İŞTE EN UZUN GALİBİYET SERİSİNE SAHİP TAKIMLAR SIRALAMASI:
The New Saints - 27 maç Al-Hilal - 26 maç Ajax - 26 maç (1972) Ajax - 25 maç (1995) Coritiba - 24 maç Bayern Münih - 23 maç Real Madrid - 22 maç Manchester City - 21 maç