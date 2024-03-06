Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus dünya rekoru kırmaya çok yakın!

Al-Hilal'in en yakın rakibi 53 puanla Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr. Ayrıca Al-Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında Al-Ittihad'ı 2-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti.