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Yılport Samsunspor 3 - 0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 27. haftası Karadeniz derbisiyle açıldı. Yılport Samsunspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 21:54
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Yılport Samsunspor 3 - 0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının açılış maçında Yılport Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

19 Mayıs Stadyumu'ndaki Karadeniz derbisinde zafere 3-0'lık skorla Samsunspor ulaştı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Rick van Drongelen, 54. dakikada Carl Holse ve 78. dakikada penaltıdan Olivier Ntcham kaydetti.

Bu sonuçla 3 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Samsun temsilcisi, puanını 33'e yükseltti.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Çaykur Rizespor ise 36 puanda kaldı.

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