Yılport Samsunspor 3 - 0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının açılış maçında Yılport Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
19 Mayıs Stadyumu'ndaki Karadeniz derbisinde zafere 3-0'lık skorla Samsunspor ulaştı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Rick van Drongelen, 54. dakikada Carl Holse ve 78. dakikada penaltıdan Olivier Ntcham kaydetti.
Bu sonuçla 3 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Samsun temsilcisi, puanını 33'e yükseltti.
Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Çaykur Rizespor ise 36 puanda kaldı.