Haberler Süper Lig Antalyaspor'dan hakem tepkisi! "Bundan sonra kuralına göre"

Antalyaspor'dan hakem tepkisi! "Bundan sonra kuralına göre"

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Akdeniz ekibi, karşılaşmanın ardından maçı yöneten hakem Mehmet Türkmen'i ve aleyhinde yapılan hakem hatalarını hedef alan sert bir açıklama yaptı. İşte o açıklama...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 17:05 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 17:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Antalyaspor'dan hakem tepkisi! "Bundan sonra kuralına göre"

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.

Akdeniz ekibi, karşılaşmanın ardından maçın yöneten hakem Mehmet Türkmen'i ve aleyhinde yapılan hakem hatalarını hedef alan sert bir açıklama yaptı.

'Bundan sonra kuralına göre' başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Trendyol Süper Lig'de bugün oynadığımız İstanbulspor karşılaşmasının hakemi Mehmet Türkmen, hakem seminerlerinde acemi hakemin nasıl bir maçı alıp diğer takıma verebileceğine örnek olarak gösterilmelidir.

Geçtiğimiz hafta Samsun'da attığımız golde VAR'ın yanlış ofsayt çizgisi çekmesini, rakibin golünde de çizgi çekme zahmetinde bulunmamasını 'safiyene' duygularla hakem hatası olarak nitelendirdik. Bugüne kadar hakemlerle ilgili açıklama yapmama kararımızı işte tam da bu anlayışla devam ettirdik.

Bugünkü maçın ilk yarısında, çok açık görüş alanına rağmen kornere giden topa aut kararı veren, ikinci yarıda ise rakipten taca çıkan topu yine rakibe veren hem de telafisi olmayan bir dakikada, tacın olduğu yerin 10 metre ilerisinden atılmasına müsaade eden hakem ve yardımcıları skora direkt etki etmiştir.

Bugün bir kez daha gördük ki; efendilik, centilmenlik, ağırbaşlılık, doğruluk ve dürüstlük, yaratılan bu futbol ikliminde değer görmüyor.

Biz Antalyaspor yönetimi olarak bu kararları artık 'hata' olarak değil 'art niyet' olarak görüyoruz.

Bu art niyetin takipçisi olacağız ve peşini bırakmayacağız. Ve biz de bundan sonra kuralına göre oynamaya başlayacağız!

Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu

Sergen Yalçın'dan hakeme sert eleştiri! Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI 2024 | Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte çeyrek final eşleşmeleri
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Rize mitinginde önemli açıklamalar
Aslan'a piyango! Avrupa devleri peşinde
Ancelotti'den flaş sözler! "Mücadele etmek zorunda"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Türk futboluna değer katarak gidiyoruz"
F.Bahçe Rizespor deplasmanında!
ENGELLİLERE MÜJDE | Bakan duyurdu: 2 bin 392 engelli ataması yapılacak
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 17 Şubat Cumartesi
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 ŞUBAT 2024 | Ay İkizler burcunda! Bol paylaşımlı bir gün olacak
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor'dan hakem tepkisi! Antalyaspor'dan hakem tepkisi! 17:04
Uzaktan kumandalı arabalarla protesto ettiler! Uzaktan kumandalı arabalarla protesto ettiler! 16:56
"Türk futboluna değer katarak gidiyoruz" "Türk futboluna değer katarak gidiyoruz" 16:50
F.Bahçe Rizespor deplasmanında! F.Bahçe Rizespor deplasmanında! 16:50
Sergen Yalçın'dan hakeme sert eleştiri! Sergen Yalçın'dan hakeme sert eleştiri! 16:47
Panathinaikos - Lamia maçı ne zaman, saat kaçta? Panathinaikos - Lamia maçı ne zaman, saat kaçta? 16:45
Daha Eski
Trabzonspor Pendikspor maçına hazır! Trabzonspor Pendikspor maçına hazır! 16:40
Aslan evinde hata yapmadı! Aslan evinde hata yapmadı! 16:32
Bochum - Bayern Münih maçı ne zaman? Bochum - Bayern Münih maçı ne zaman? 16:23
Freiburg - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Freiburg - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? 16:21
G.Saray'ın Ankara kafilesi belli oldu! G.Saray'ın Ankara kafilesi belli oldu! 16:20
Brest - Marsilya maçı ne zaman? Brest - Marsilya maçı ne zaman? 16:03