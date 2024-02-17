Antalyaspor'dan hakem tepkisi! "Bundan sonra kuralına göre"

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.

Akdeniz ekibi, karşılaşmanın ardından maçın yöneten hakem Mehmet Türkmen'i ve aleyhinde yapılan hakem hatalarını hedef alan sert bir açıklama yaptı.

'Bundan sonra kuralına göre' başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Trendyol Süper Lig'de bugün oynadığımız İstanbulspor karşılaşmasının hakemi Mehmet Türkmen, hakem seminerlerinde acemi hakemin nasıl bir maçı alıp diğer takıma verebileceğine örnek olarak gösterilmelidir.

Geçtiğimiz hafta Samsun'da attığımız golde VAR'ın yanlış ofsayt çizgisi çekmesini, rakibin golünde de çizgi çekme zahmetinde bulunmamasını 'safiyene' duygularla hakem hatası olarak nitelendirdik. Bugüne kadar hakemlerle ilgili açıklama yapmama kararımızı işte tam da bu anlayışla devam ettirdik.

Bugünkü maçın ilk yarısında, çok açık görüş alanına rağmen kornere giden topa aut kararı veren, ikinci yarıda ise rakipten taca çıkan topu yine rakibe veren hem de telafisi olmayan bir dakikada, tacın olduğu yerin 10 metre ilerisinden atılmasına müsaade eden hakem ve yardımcıları skora direkt etki etmiştir.

Bugün bir kez daha gördük ki; efendilik, centilmenlik, ağırbaşlılık, doğruluk ve dürüstlük, yaratılan bu futbol ikliminde değer görmüyor.

Biz Antalyaspor yönetimi olarak bu kararları artık 'hata' olarak değil 'art niyet' olarak görüyoruz.

Bu art niyetin takipçisi olacağız ve peşini bırakmayacağız. Ve biz de bundan sonra kuralına göre oynamaya başlayacağız!

Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu