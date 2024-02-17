Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan hakem eleştirisi!

Antalyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynadığı maçta İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar Adam Buksa'nın attığı 2 golle öne geçerken, deplasman ekibi ise Emrehan Gedikli ve 90+9'uncu dakikada penaltıdan Jackson'ın golleriyle skoru eşitledi. Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

"TECRÜBESİZ HAKEMLER LİGİN DENGESİNİ BOZUYORLAR"

2-0 önde oldukları karşılaşmayı kötü bir oyunla berabere tamamladıkları için üzgün olduklarını söyleyen Yalçın, "Bekleyen topu rakibe veren, skoru korumak için savunma yapmaya çalışan, bunu da beceremeyen bir takım görüntüsü çizdik. 2-0'dan 2-2'ye gelmek bizim adımıza üzücüydü. Beklenmeyen oyun ve skor oldu. Maalesef başımıza geldi ve üzgünüz. Oyunda bu tür hatalar, sonuçlar oluşabiliyor. Hakem arkadaşlarla ilgili haftalardır hiç konuşmadım. 96. dakikada bizim önümüzde olan ve bizim atmamız gereken tacı göz göre göre rakibe vermek doğru iş değil. Bahane olarak söylemiyorum. Hakemlerden memnun değiliz, sağlıklı değil. Geçen hafta ve bu hafta sorunlar yaşadık. Ülke futbolunun sorunu belki ama üzerimize düşen payımızı bu hafta aldık. Tecrübesiz hakemler ligin dengesini bozuyorlar. Biz zaten sıkıntı yaşayan, kısıtlı kadroya sahibiz. Kötü maç yöneten hakem arkadaşlarla işimiz çok kolay görünmüyor. Puan olarak aşağıda değiliz ama önümüze bakacağız. Lig daha uzun ve birbirinden zorlu maçlar oynayacağız" değerlendirmesinde bulundu.