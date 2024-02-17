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FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! İşte yapılan resmi teklif

Son dakika spor haberi: Sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Ferdi Kadıoğlu'nun önemli talipleri bulunuyor. Sarı-lacivertli takıma veda edecek olan genç yıldızdan önemli bir bonservis geliri hedefleniyor. Transferde oldukça istekli olan Borussia Dortmund ve Napoli, şimdiden çalışmalarına başladı. İki takımın da Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte o rakam...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! İşte yapılan resmi teklif

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sezonun sona ermesiyle birlikte yuvadan uçmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! İşte yapılan resmi teklif

2018 yılından bu yana sarı-lacivertli formayı giyen yıldız oyuncu, yükselen performansıyla dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! İşte yapılan resmi teklif

Formayı kapmasının ardından artan grafiğine devam eden 24 yaşındaki futbolcu, takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! İşte yapılan resmi teklif

Bitmek bilmeyen enerjisi ve sergilediği futbolla göze çarpan yıldız isim, taraftarların da sevgilisi konumunda.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! İşte yapılan resmi teklif

Bu sezon 33 resmi maçta forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 2 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! İşte yapılan resmi teklif

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da yaptığı açıklamada, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılacağına dair sinyalleri verdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! İşte yapılan resmi teklif

Ali Koç, "Benim tahminim, Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacak." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! İşte yapılan resmi teklif

Ali Koç'un bu açıklaması sonrası genç yıldız için sarı- lacivertli yönetime gelen teklifler ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! İşte yapılan resmi teklif

25 MİLYON EURO'LUK TEKLİF MASADA!
Takvim'in haberine göre; İtalyan kulübü Napoli ile Alman devi Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! İşte yapılan resmi teklif

İki kulübün de Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! İşte yapılan resmi teklif

FENERBAHÇE TEKLİFİ AZ BULDU!
Ancak Başkan Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimi 25 milyon Euro'luk teklifi az buldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! İşte yapılan resmi teklif

Ferdi Kadıoğlu'nun gerçek değerini henüz bulmadığını düşünen sarı-Lacivertli kurmaylar yaz aylarında gerçekleştirilecek EURO 2024 sonrasında Ferdi için tekliflerin daha da artacağına inanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! İşte yapılan resmi teklif

35 MİLYON EURO BEKLENİYOR!
Fenerbahçe'nin Ferdi için beklentisinin en az 35 milyon Euro olduğu gibi bonuslarla bu rakamın artmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! İşte yapılan resmi teklif

Hem Napoli hem de Dortmurnd'un Ferdi'nin uzun süredir peşinde olduğu bu bakımdan bu iki kulübün fiyatı artırmasının yüksek ihtimal olduğu da gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! İşte yapılan resmi teklif

Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertlilerdeki sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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