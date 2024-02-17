FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! İşte yapılan resmi teklif
Son dakika spor haberi: Sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Ferdi Kadıoğlu'nun önemli talipleri bulunuyor. Sarı-lacivertli takıma veda edecek olan genç yıldızdan önemli bir bonservis geliri hedefleniyor. Transferde oldukça istekli olan Borussia Dortmund ve Napoli, şimdiden çalışmalarına başladı. İki takımın da Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte o rakam...
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2018 yılından bu yana sarı-lacivertli formayı giyen yıldız oyuncu, yükselen performansıyla dikkat çekti.
Formayı kapmasının ardından artan grafiğine devam eden 24 yaşındaki futbolcu, takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.
Bitmek bilmeyen enerjisi ve sergilediği futbolla göze çarpan yıldız isim, taraftarların da sevgilisi konumunda.
Bu sezon 33 resmi maçta forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 2 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da yaptığı açıklamada, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılacağına dair sinyalleri verdi.
Ali Koç, "Benim tahminim, Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacak." ifadelerini kullandı.
Ali Koç'un bu açıklaması sonrası genç yıldız için sarı- lacivertli yönetime gelen teklifler ortaya çıktı.
25 MİLYON EURO'LUK TEKLİF MASADA!
Takvim'in haberine göre; İtalyan kulübü Napoli ile Alman devi Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
İki kulübün de Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.
FENERBAHÇE TEKLİFİ AZ BULDU!
Ancak Başkan Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimi 25 milyon Euro'luk teklifi az buldu.
Ferdi Kadıoğlu'nun gerçek değerini henüz bulmadığını düşünen sarı-Lacivertli kurmaylar yaz aylarında gerçekleştirilecek EURO 2024 sonrasında Ferdi için tekliflerin daha da artacağına inanıyor.
35 MİLYON EURO BEKLENİYOR!
Fenerbahçe'nin Ferdi için beklentisinin en az 35 milyon Euro olduğu gibi bonuslarla bu rakamın artmasına da kesin gözüyle bakılıyor.
Hem Napoli hem de Dortmurnd'un Ferdi'nin uzun süredir peşinde olduğu bu bakımdan bu iki kulübün fiyatı artırmasının yüksek ihtimal olduğu da gelen haberler arasında.
Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertlilerdeki sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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