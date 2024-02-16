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Gaziantep FK Başkanı Yılmaz her maçı "final" olarak görüyor

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "3 puanımızı aldık. Bundan sonraki her maç final gibi geçecek" ifadelerini kullandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 11:46
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Gaziantep FK Başkanı Yılmaz her maçı "final" olarak görüyor

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Süper Lig'de bundan sonraki her maçı final gibi gördüklerini söyledi.

Yılmaz, gazetecilere, teknik direktör Marius Sumudica ve oyunculara güvenlerinin tam olduğunu belirtti. Galibiyetlere devam edeceklerini aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Takımımız iyi durumda, her zaman güveniyoruz. İstanbulspor maçı bizim için önemliydi ve güzel oyun sergilediler. 3 puanımızı aldık. Bundan sonraki her maç final gibi geçecek. Önümüzde zorlu 2 takımla maçımız var. Bunlardan da puan veya puanlar alarak yolumuza devam etmek istiyoruz."

Taraftarların da desteğini sürekli hissettiklerini dile getiren Yılmaz, daha çok desteğe ihtiyaçlarının olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Taraftarlarımız sağ olsun, bu şehre sahip çıkmaları lazım. Taraftarlarımıza güveniyorum. Her şeyi bir tarafa bırakıp takıma sahip çıkma zamanı. İnşallah önümüzdeki maçlarda dolu statta oynarız. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var."

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