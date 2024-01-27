Haberler Süper Lig Ivo Viera: Galibiyeti çok istiyorduk ama bir puan aldık

Ivo Viera: Galibiyeti çok istiyorduk ama bir puan aldık

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Siltaş Yapı Pendikspor'un teknik direktörü Ivo Vieira, Alanyaspor maçında 3 puan beklediklerini ancak bir puan aldıklarını söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 19:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ivo Viera: Galibiyeti çok istiyorduk ama bir puan aldık

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor 1-1 berabere kaldı.

İstanbul ekibinin teknik direktörü Ivo Vieira, Alanyaspor maçında 3 puan beklediklerini ancak bir puan aldıklarını söyledi.

Vieira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım arasında dengeli bir mücadele geçtiğini belirtti.

Maçta ilk gol şansını kendilerinin bulduğunu anlatan Vieira, "Maalesef bunu gole çeviremedik. Sonra rakip de oyuna ortak oldu ve ilk yarı böyle bitti. İkinci yarıda ise ilk golü biz bulduk. Çok mutluyduk ama maalesef skoru koruyamadık. Galibiyeti çok istiyorduk ama bir puan aldık. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.

Vieira, kendilerinin öne geçtikten sonra rakip takımın daha çok çalıştığını ve bunun da rakibe beraberlik golünü getirdiğini kaydetti.

DİĞER
Duayen oyuncu Gazanfer Özcan'ın torunu bakın kim çıktı! Yakışıklı oyuncu meğer torunuymuş…
Başkan Erdoğan'dan İzmir Şehir Hastanesi'nin resmi açılış töreninde önemli açıklamalar
F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Polonyalı gazeteci açıkladı
G.Saray'dan Beşiktaş'a dev çalım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig ekibi Burak Yılmaz'ı resmen duyurdu!
Tuchel'den flaş Boey sözleri! Transfer...
15 tatil UZADI MI?
AÖF ders geçme notu kaç?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 27 Ocak Cumartesi 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tuchel'den flaş Boey sözleri! Transfer... Tuchel'den flaş Boey sözleri! Transfer... 19:37
"Her şeye rağmen bir puan önemli" "Her şeye rağmen bir puan önemli" 19:35
Burak Yılmaz Kayseri'de! İşte ilk sözleri Burak Yılmaz Kayseri'de! İşte ilk sözleri 19:31
Beşiktaş kafilesi Sivas’ta! Beşiktaş kafilesi Sivas’ta! 19:27
"Galibiyeti çok istiyorduk ama bir puan aldık!" "Galibiyeti çok istiyorduk ama bir puan aldık!" 19:25
F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Polonyalı gazeteci açıkladı F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Polonyalı gazeteci açıkladı 19:17
Daha Eski
G.Saray'dan üst üste 5. galibiyet! G.Saray'dan üst üste 5. galibiyet! 18:52
Nemanja Matic'in yeni takımı resmen açıklandı! Nemanja Matic'in yeni takımı resmen açıklandı! 15:48
Barcelona'da Alejandro Balde şoku! Barcelona'da Alejandro Balde şoku! 15:50
Flaş Boey sözleri! Bayern'e transferi... Flaş Boey sözleri! Bayern'e transferi... 15:58
Erzurumspor'un play-off inadı! Erzurumspor'un play-off inadı! 16:00
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 16:27