Bir skandal daha

Tuttomercato:Sansasyonel olay

İstanbulspor kulübünün 1 numarası Loshaj'a faul yapıldığını belirtti. VAR'dan müdahale gelmeyince sahaya indi ve oyuncularını soyunma odasına gönderdi. Tam bir sansasyon. Onu ne rakip başkan ne kendi oyuncuları ikna edebildi.

Eurofoot: Çılgın sahneler

Türkiye'de çılgın olaylar yaşanmaya devam ediyor. İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu maçın ortasında sahaya daldı. Hakem kararlarını protesto etmek için takımını soyunma odasına götürdü.

Corriere Dello Sport: Sert tepki

Süper Lig'de inanılmaz bir olay daha... A.Gücü Başkanının hakeme saldırmasının ardından şimdi de İstanbulspor Başkanı sert bir tepki vererek sahaya girdi. Oyuncularına emir vererek onları içeri soktu.

Sky Italia: Başkandan protesto

Türkiye'de daha fazla kaos. Hakemin Trabzonspor aleyhine bir penaltı vuruşunu vermemesinin ardından oyuncularından devam etmekte olan maçı terk etmelerini ve protesto amacıyla sahayı terk etmelerini isteyen kendisiydi.

Marca: Türk futbolu nereye?

Süper Lig'de ilginç olaylar arka arkaya geliyor. Hakemin yumruklanmasının ardından şimdi de başka bir başkan takımını sahadan çekti. Türk futbolu nereye gidiyor. Olaylar ilgi çekici.