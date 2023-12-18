Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından 5'e 2 pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik uygulamalar gerçekleştirdi.
Sivasspor, İstanbul'a giderek kampa girecek.
RAMS Başakşehir ile EMS Yapı Sivasspor, 19 Aralık Salı günü saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.