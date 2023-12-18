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Galatasaray'dan Dursun Özbek'in sağlık durumu hakkında açıklama!

Son dakika haberi: Galatasaray Kulübü, hastaneye kaldırılan başkan Dursun Özbek hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 18:34 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 18:38
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Galatasaray'dan Dursun Özbek'in sağlık durumu hakkında açıklama!

Galatasaray, Başkan Dursun Özbek'in önemli bir bulgusu olmadığı belirtildi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sponsor hastanemiz Medicana'nın Başkanımız Dursun Aydın Özbek'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklama aşağıdaki gibidir;

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sn. Dursun Aydın Özbek, 18 Aralık Pazartesi günü Medicana Ataşehir Hastanesi'ne karın ağrısı ve halsizlik şikayetiyle ayaktan başvurmuş, yapılan tetkik ve değerlendirme sonuçlarında önemli bir bulguya rastlanmamıştır. Sn. Özbek'in, gastroenterit tanısıyla tedavisine başlanmış ve tedavi sonrası taburculuğu planlanmıştır. Sağlık durumuyla ilgili olarak şu an için endişe edilecek bir durum olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

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