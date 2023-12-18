Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske'den flaş Galatasaray sözleri!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşti. Kura çekiminin ardından Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, Galatasaray eşleşmesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu..

İŞTE BRIAN PRISKE'NİN SÖZLERİ:

Kuralar çekilmeden önce güçlü bir rakiple eşleşeceğimizi tehmin etmiştik. Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir takımla eşleşecektik ve bu takım Galatasaray oldu.

Kaliteli bir kadroları var ve güçlü bir takım. Hücum güçleri çok yüksek ve bireysel olarak yetenekli oyuncuları var.

İstanbul'da bizi fantastik bir maç bekliyor ama evimizde de her şeyi başarabiliriz. İki maçı da heyecanla bekliyoruz. ifadelerini kullandı.