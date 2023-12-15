TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol beke 4 aday! İşte listedeki yıldızlar

Galatasaray'da scout ekibi yoğun bir şekilde çalışıyor.
Galatasaray'da scout ekibi yoğun bir şekilde çalışıyor.
Cimbom ara transfer döneminde önceliği merkez orta sahayla birlikte sol bek bölgesine verecek.
Teknik direktör Okan Buruk'un da onayı ile araştırmalar başladı.
Sarı-kırmızılı ekip dört isim üzerinde yoğunlaştı.
Roma'dan Leonardo Spinazzola, Manchester City'den Sergio Gomez, Santos'tan Felipe Jonatan ve Brestois'ten Bradley Locko sol bek adayları arasında başı çekiyor.
Başkanvekili Erden Timur bizzat transfer çalışmalarıyla ilgileniyor.
Oyuncuların menajerleri ve kulüpleriyle kısa süre içinde temasa geçileceği bildirildi.
KATKI YAPAMADI
Galatasaray'ın sol bek problemini çözmek için yaz transfer döneminde Angelino'yu kadrosuna katmıştı.
Angelino, sarı-kırmızılı takıma istenilen katkıyı veremedi.
İspanyol yıldız sarı-kırmızılı formayı 19 maçta giydi.
Şimdiye kadar sadece 1 gol ve 1 asist üretebildi.
Savunma anlamında da beklentileri karşılayamadı.
Angelino'nun bonservis değeri 11 milyon Euro.
Yönetim ocak ayında 26 yaşındaki oyuncu ile yolları ayırmak için Alman ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.