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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol beke 4 aday! İşte listedeki yıldızlar

Transferde önceliğini sol bek pozisyonuna veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Angelino'dan beklediği katkıyı alamayan sarı kırmızılılar transferde düğmeye bastı. Ocak ayını hareketli geçirecek olan sarı kırmızılılar sol beke 4 aday belirledi. İşte o liste... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol beke 4 aday! İşte listedeki yıldızlar

Galatasaray'da scout ekibi yoğun bir şekilde çalışıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol beke 4 aday! İşte listedeki yıldızlar

Cimbom ara transfer döneminde önceliği merkez orta sahayla birlikte sol bek bölgesine verecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol beke 4 aday! İşte listedeki yıldızlar

Teknik direktör Okan Buruk'un da onayı ile araştırmalar başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol beke 4 aday! İşte listedeki yıldızlar

Oyuncuların menajerleri ve kulüpleriyle kısa süre içinde temasa geçileceği bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol beke 4 aday! İşte listedeki yıldızlar

KATKI YAPAMADI

Galatasaray'ın sol bek problemini çözmek için yaz transfer döneminde Angelino'yu kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol beke 4 aday! İşte listedeki yıldızlar

Cimbom, şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte İspanyol sol beki Leipzig'den kiralamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol beke 4 aday! İşte listedeki yıldızlar

Angelino, sarı-kırmızılı takıma istenilen katkıyı veremedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol beke 4 aday! İşte listedeki yıldızlar

İspanyol yıldız sarı-kırmızılı formayı 19 maçta giydi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol beke 4 aday! İşte listedeki yıldızlar

Şimdiye kadar sadece 1 gol ve 1 asist üretebildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol beke 4 aday! İşte listedeki yıldızlar

Savunma anlamında da beklentileri karşılayamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol beke 4 aday! İşte listedeki yıldızlar

Angelino'nun bonservis değeri 11 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol beke 4 aday! İşte listedeki yıldızlar

Yönetim ocak ayında 26 yaşındaki oyuncu ile yolları ayırmak için Alman ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

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