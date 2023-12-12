G.Saray çok güçlü

Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, Galatasaray ile sahalarında oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, sarı kırmızılı takımdan çekindiklerini belirterek "İç saha bizim için her zaman avantaj. Ama Galatasaray şu ana kadar her zaman deplasmanlarda önemli performanslar sergiledi. Galatasaray'ın deplasmanda iyi oynayacak kapasitede bir takım olduğunu biliyoruz" dedi. Neestrup ayrıca Galatasaray'ın eskisinden iyi oynadığını söyleyebilirim. Ama taktiksel olarak bir değişim yapmadılar. Ön tarafta yetenekli oyuncuları var. Güçlü bir takım" ifadelerini kullandı.