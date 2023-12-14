TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a 'top canavarı' geliyor! Beşiktaş'a da gol atmıştı...

ONYEDIKA KİMDİR? 19 Nisan 2001 doğumlu olan futbolcu 22 yaşındadır. Profesyonel kariyerine Midtjylland ile başladı. 22 yaşındaki oyuncus daha sonra FC Fredericia'ya kiralandı.

Onyedika daha sonra Midtjylland ile 57 maçta görev aldı.



Nijeryalı yıldız burda gösterdiği performansla 9.5 milyon bonservis bedeli karşılığında Club Brugge'e transfer oldu.