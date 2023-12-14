Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a 'top canavarı' geliyor! Beşiktaş'a da gol atmıştı...

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a 'top canavarı' geliyor! Beşiktaş'a da gol atmıştı...

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların orta saha için adaylarının arasına dikkat çeken bir isim eklendi. Başkan Vekili Erden Timur, bu noktada oyuncu için zaman kaybetmeden yıldız ismin şartlarını sordu. 22 yaşındaki oyuncu için Okan Buruk olumlu rapor verdi. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ | DIŞ HABERLER (Mehmet Cem Çakır)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 15:57
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MEHMET CEM ÇAKIR
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a 'top canavarı' geliyor! Beşiktaş'a da gol atmıştı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da son 16 turu fırsatını kaçırdı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a 'top canavarı' geliyor! Beşiktaş'a da gol atmıştı...

Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'in Manchester Unıted'ı mağlup etmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a 'top canavarı' geliyor! Beşiktaş'a da gol atmıştı...

Galatasaray'da özellikle Danimarka deplasmanında orta sahada yaşanan üretkenlik sorunu ise dikkat çekti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a 'top canavarı' geliyor! Beşiktaş'a da gol atmıştı...

Sarı-kırmızılılar bu noktada sezon başından bu yana oyuncu arayışlarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a 'top canavarı' geliyor! Beşiktaş'a da gol atmıştı...

Galatasaray'da o bölge için transfer edilen Ndombele'nin performansı vasatı aşamadı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a 'top canavarı' geliyor! Beşiktaş'a da gol atmıştı...

Okan Buruk ise bu noktada Kaan Ayhan tercihiyle o bölgeye geçici bir hamle yaptı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a 'top canavarı' geliyor! Beşiktaş'a da gol atmıştı...

Sarı-kırmızılılarda Başkan Vekili Erden Timur'un orta saha için listesinde birçok oyuncu bulunurken gündeme sürpriz bir isim eklendi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a 'top canavarı' geliyor! Beşiktaş'a da gol atmıştı...

ONYEDIKA'YA HAYRAN KALDILAR

Afrika basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği haberde Raphael Onyedika için devre arasında hamle yapılacak.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a 'top canavarı' geliyor! Beşiktaş'a da gol atmıştı...

Sarı-kırmızılıların bu transfer için tüm şartları zorlayacağı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a 'top canavarı' geliyor! Beşiktaş'a da gol atmıştı...

Belçika ekibi Club Brugge forması giyen 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a 'top canavarı' geliyor! Beşiktaş'a da gol atmıştı...

Brugge, Onyedika'yı 28 Ağustos 2022 yılında 9.5 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a 'top canavarı' geliyor! Beşiktaş'a da gol atmıştı...

Onyedika özellikle orta sahada geçiş oyunu performansıyla dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a 'top canavarı' geliyor! Beşiktaş'a da gol atmıştı...

Yıldız isim bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a 'top canavarı' geliyor! Beşiktaş'a da gol atmıştı...

Onyedika bu maçlarda sadece 1 gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a 'top canavarı' geliyor! Beşiktaş'a da gol atmıştı...

Onyedika'nın attığı bu gol Konferans Ligi'nde Beşiktaş'a karşı oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a 'top canavarı' geliyor! Beşiktaş'a da gol atmıştı...

ONYEDIKA KİMDİR?

19 Nisan 2001 doğumlu olan futbolcu 22 yaşındadır.

Profesyonel kariyerine Midtjylland ile başladı. 22 yaşındaki oyuncus daha sonra FC Fredericia'ya kiralandı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a 'top canavarı' geliyor! Beşiktaş'a da gol atmıştı...

Onyedika daha sonra Midtjylland ile 57 maçta görev aldı.

Nijeryalı yıldız burda gösterdiği performansla 9.5 milyon bonservis bedeli karşılığında Club Brugge'e transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a 'top canavarı' geliyor! Beşiktaş'a da gol atmıştı...

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