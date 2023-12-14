TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a 'top canavarı' geliyor! Beşiktaş'a da gol atmıştı...
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların orta saha için adaylarının arasına dikkat çeken bir isim eklendi. Başkan Vekili Erden Timur, bu noktada oyuncu için zaman kaybetmeden yıldız ismin şartlarını sordu. 22 yaşındaki oyuncu için Okan Buruk olumlu rapor verdi. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ | DIŞ HABERLER (Mehmet Cem Çakır)
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Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'in Manchester Unıted'ı mağlup etmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti.
Galatasaray'da özellikle Danimarka deplasmanında orta sahada yaşanan üretkenlik sorunu ise dikkat çekti.
Sarı-kırmızılılar bu noktada sezon başından bu yana oyuncu arayışlarını sürdürüyor.
Galatasaray'da o bölge için transfer edilen Ndombele'nin performansı vasatı aşamadı.
Okan Buruk ise bu noktada Kaan Ayhan tercihiyle o bölgeye geçici bir hamle yaptı.
Sarı-kırmızılılarda Başkan Vekili Erden Timur'un orta saha için listesinde birçok oyuncu bulunurken gündeme sürpriz bir isim eklendi.
ONYEDIKA'YA HAYRAN KALDILAR
Afrika basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği haberde Raphael Onyedika için devre arasında hamle yapılacak.
Sarı-kırmızılıların bu transfer için tüm şartları zorlayacağı iddia edildi.
Belçika ekibi Club Brugge forması giyen 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılında sona erecek.
Brugge, Onyedika'yı 28 Ağustos 2022 yılında 9.5 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.
Onyedika özellikle orta sahada geçiş oyunu performansıyla dikkat çekiyor.
Yıldız isim bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıktı.
Onyedika bu maçlarda sadece 1 gol kaydetti.
Onyedika'nın attığı bu gol Konferans Ligi'nde Beşiktaş'a karşı oldu.
ONYEDIKA KİMDİR?
19 Nisan 2001 doğumlu olan futbolcu 22 yaşındadır.
Profesyonel kariyerine Midtjylland ile başladı. 22 yaşındaki oyuncus daha sonra FC Fredericia'ya kiralandı.
Onyedika daha sonra Midtjylland ile 57 maçta görev aldı.
Nijeryalı yıldız burda gösterdiği performansla 9.5 milyon bonservis bedeli karşılığında Club Brugge'e transfer oldu.
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