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Trabzonspor'da İstanbulspor maçı öncesi 4 eksik!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor'un konuğu olacak. Bordo-mavili takımda bu mücadele öncesi 4 eksik bulunuyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 10:41
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Trabzonspor'da İstanbulspor maçı öncesi 4 eksik!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın İstanbulspor'a konuk olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 15 haftada 26 puan toplayarak 4. sırada yer alan bordo-mavililer, İstanbulspor deplasmanında da kazanarak üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci kez göreve gelmesinin ardından 4 dış saha maçında ikişer galibiyet ve beraberlik alarak yenilgi görmeyen Karadeniz ekibi, İstanbulspor'u da mağlup ederek bu başarısını sürdürmeye çalışacak.

Trabzonspor'da Orsic, Fernandez, Pepe ve Göktan Gürpüz'ün sakatlıkları devam ediyor.

Bordo-mavililer, bugün kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a gidecek.

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