Nwakaeme bekleniyor

Süper Lig'de mücadele eden Trabzonspor'da ikinci kez göreve gelen teknik direktör Abdullah Avcı, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan dönemindeki çalıştırıcılar içerisinde en yüksek puan ortalaması yakalayan isim oldu. Geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Bjelica yönetiminde 16 lig karşılaşmasında 8 galibiyet, 8 mağlubiyet alarak, 1.5 puan ortalaması elde eden bordo-mavililer, Abdullah Avcı ile 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 18 puan topladı, 2 puan ortalaması yakaladı. Karadeniz devi, kısa süre takımın başında kalan Orhan Ak ile 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi yaşayarak 1.5, geçici olarak takımın başına gelen dönemin futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu ile 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 0.5 puan ortalamasında kaldı.

ÇOK YOĞUN BIR FIKSTÜR

Süper Lig'de 17 maçlık periyotta 30 puan toplayan Trabzonspor'u 2024'ün ilk haftalarında yoğun fikstür bekliyor. Yeni yılın ilk haftasında A.Gücü deplasmanına gidecek olan bordo-mavililer, ardından 10 Ocak'ta Samsunspor ile sahasında karşılaşacak. Fırtına bu maçtan üç gün sonra Antalyaspor ile deplasmanına sonrasında ise 16 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisa FK ile karşılaşacak.Trabzonspor yönetiminin yeniden kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu Nwakaeme konusunda süreç devam ediyor. Sakatlığı nedeniyle Al Fayha'nın son üç maçında görev alamayan oyuncu için Trabzonspor kulübü başkanı Ertuğrul Doğan ve Teknik direktörü Abdullah Avcı, "Kendisiyle görüşmeler yaptık" ifadelerini kullanmışlardı. Bu açıklamaların ardından Nijeryalı oyuncunun kulübüyle ayrılık konusunda görüşme yaptığı iddia edildi. Daha önce Doğan'ın "Bonservis bedeli ödeyemeyiz" dediği oyuncunun kulübünden bonservisini alması halinde Trabzonspor'a imza atacağı bildirildi. Bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 11 maça çıkan Nwakaeme 3 gol 1 asistle oynamıştı.