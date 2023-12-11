SON DAKİKA - Hakemler maçlara çıkmama kararı aldı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan maçta karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e saldırı gerçekleşti.
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, bitiş düdüğünün ardından Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere düşen Meler'e birkaç kişi tekme attı.
HAKEMLERDEN MAÇLARA ÇIKMAMA KARARI!
A Spor canlı yayınında, yaşanan bu olayın ardından tüm hakemlerin maçlara çıkmama kararı aldığı ifade edildi.
Hakemlerin bu kararının ardından Merkez Hakem Kurulu'nun da atama yapmayacağı öne sürüldü.
TFF OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR!
Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, olağanüstü toplantı kararı aldı.