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Markus Gisdol: “Kazandığımız için mutluyuz”

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor’un Teknik Direktörü Markus Gisdol, 3-2 kazandıkları Yukatel Adana Demirspor maçı sonrası, “Kazandığımız için çok mutluyuz” dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 22:08 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 22:12
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Markus Gisdol: “Kazandığımız için mutluyuz”

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti.

Maç sonu basın toplantısında konuşan Yılport Samsunspor'un Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Takımımız oyun planına yüzde 100 sadık kalarak bunu sahada gösterdi. Adana Demirspor'un çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz ve ona göre hazırlandık. Pozisyon bulmak istiyorsak onları hataya zorlamamız gerektiğini biliyorduk. Bunları yaptık ve 3 puanı aldık. Kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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