Rams Başakşehir - Siltaş Yapı Pendikspor maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Rams Başakşehir ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya geliyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.
İstanbul derbisine sahne olan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
RAMS BAŞAKŞEHİR - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR MAÇI 11'LERİ
Rams Başakşehir: Volkan, Dubois, Opoku, Duarte, Cemali, Mehdi Abeid, Emirhan, Berkay, Deniz Türüç, Figueiredo, Piatek.
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Berkay, Welinton, Sequeirra, İbrahim Akdağ, Lusamba, Çekiçi, Diaby, Halil Akbunar, Erencan.
RAMS BAŞAKŞEHİR - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Rams Başakşehir - Siltaş Yapı Pendikspor maçı 27 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.