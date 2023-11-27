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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan maç öncesi zemin açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor. Bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 19:38 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 20:10
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan maç öncesi zemin açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor.

Abdullah Avcı maç öncesi zemin hakkında konuştu.

İşte o sözler;

Abdullah Avcı: "Bugünkü müsabaka bizim için bir eşik atlama maçı. Umarım iyi oyun, iyi skor ve sağlıklı bir şekilde buradan döneriz. 10 puan aldık ama oyun olarak eksiklerimiz var. Biz yarışırken bu puanları almak bizi hızlandıracak. Her anlamda takımı geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Umarım bu süreci en iyi şekilde değerlendiririz. Bütün planlarımızı kazanmak için yaptık."

"GÜLLER İÇİNDE OYNANMIYOR"

Sahanın zemini hakkında konuşan Avcı, "Milli takımımızı, Montella'yı tebrik ediyorum. EURO 2024'te başarılar diliyorum. Bu oyun açık havada oynanıyor. Her zaman kalabalık ortamda, güller içinde oynanmıyor. Futbolun içinde bu var. Stat zemini iyi gözüküyor. Şartlar bu, en iyi şekilde oynamaya çalışacağız." dedi.

"YAŞLANIYORUZ"

"Rıza hoca ile çok önemli işler yaptılar. Şimdi yeni bir hoca ile değişen sistemleri var. Yeni neslin teknik direktörleri sırayla geliyor. Biz de yaşlanıyoruz. Servet Çetin burada, Egemen Korkmaz benim yanımda, Volkan Demirel Hatayspor'da... Ben 2000'li yıllarda bunları izlemeye gitmiştim şimdi bıraktılar teknik adam oldular. Onlara da başarılar diliyorum. Umarım iyi oyunla buradan döneriz."

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