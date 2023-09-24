Pendik kaçamadı

Süper Lig'de dün oynanan İstanbul derbisinde Pendikspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibi, 45. dakikada Oscar Romero'nun penaltıdan attığı golle devreyi önde kapattı. İkinci yarı Karagümrük beraberlik için bastırdı. Aradığı golü ise 90. dakikada Valentin Eysseric ile buldu. Öte yandan Pendik'te ilk yarıda Berkay Sülüngöz'ün attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Galibiyeti olmayan Pendik böylece bu sezonki 4. beraberliğini aldı.
Süper Lig'de dün oynanan İstanbul derbisinde Pendikspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibi, 45. dakikada Oscar Romero'nun penaltıdan attığı golle devreyi önde kapattı. İkinci yarı Karagümrük beraberlik için bastırdı. Aradığı golü ise 90. dakikada Valentin Eysseric ile buldu. Öte yandan Pendik'te ilk yarıda Berkay Sülüngöz'ün attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Galibiyeti olmayan Pendik böylece bu sezonki 4. beraberliğini aldı.