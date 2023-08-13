Sivasspor Samsunspor maçı CANLI

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. Ligin açılış haftasında Sivasspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor.
Sivasspor'un ev sahipliğinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
SİVASSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Camara, Uğur, Yunus Emre, Hakan Arslan, Saiz, Emrah, Ahmed Musa, N'Jıe
Samsunspor: Okan, Bola, Van Drongelen, Alim, Zeki, Schındler, Taylan, Ntcham, Emre Kılınç, Fofana, Mouandilmadji
SİVASSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Samsunspor maçı saat 19.15'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.