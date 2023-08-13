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Sivasspor Samsunspor maçı CANLI

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Sivasspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Sivasspor'un ev sahipliğinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 20:10 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 20:20
Sivasspor Samsunspor maçı CANLI

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. Ligin açılış haftasında Sivasspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor.

Sivasspor'un ev sahipliğinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Camara, Uğur, Yunus Emre, Hakan Arslan, Saiz, Emrah, Ahmed Musa, N'Jıe

Samsunspor: Okan, Bola, Van Drongelen, Alim, Zeki, Schındler, Taylan, Ntcham, Emre Kılınç, Fofana, Mouandilmadji

SİVASSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Samsunspor maçı saat 19.15'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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